В Петербурге сегодня были задержаны ряд активистов, возможно, из-за дня рождения Владимира Путина

Это сообщил «Эху» депутат заксобрания города Борис Вишневский. Он отметил, что задержанным специально подбирают такие административные статьи, по которым можно удерживать в полиции до двух суток без суда. Ранее сегодня в Петербурге полиция задержала четырех активистов, которые растянули баннер с надписью «Долгих лет тюрьмы». В Казани были задержаны три человека при попытке развернуть баннер «С днем рождения, лжец и вор», рассказали сайту «Медиазона» в движении «Открытая Россия».