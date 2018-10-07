В Петербурге сегодня были задержаны ряд активистов, возможно, из-за дня рождения Владимира Путина
Это сообщил «Эху» депутат заксобрания города Борис Вишневский. Он отметил, что задержанным специально подбирают такие административные статьи, по которым можно удерживать в полиции до двух суток без суда. Ранее сегодня в Петербурге полиция задержала четырех активистов, которые растянули баннер с надписью «Долгих лет тюрьмы». В Казани были задержаны три человека при попытке развернуть баннер «С днем рождения, лжец и вор», рассказали сайту «Медиазона» в движении «Открытая Россия».
Комментарии13
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i_c_e 07 октября 2018 | 21:14
Как в 1917 прям. Не помогло тогда.
shplint_05 07 октября 2018 | 21:21
Лживый еврей Вишневский врёт. Впрочем, как всегда.
pavelmistery 07 октября 2018 | 21:30
shplint_05: Наберите в гугле "Долгих лет тюрьмы" и смотрите фотки и видео
danmestari 07 октября 2018 | 21:24
i_c_e: Ну, не стоит сравнивать моральные устои и воспитание императорской фамилии, несмотря на всю неоднозначность и противоречивость личности Николая, с "воспитанием" и "моральными принципами" быдлоты, царящей сейчас в России. Сто лет назад у власти были какие-то тормоза, иначе болтаться бы вове ульянову на осинке во дворе крепости Орешек, так же, как и его старший братец. Нынешние же за свое бабло и власть не остановятся ни перед чем.
danmestari 07 октября 2018 | 21:19
Беглов включился в "работу" с первых дней? Хочет доказать пахану, что он не брюхатый импотент полтавченко, и достоин избавиться от приставки врио на "выборах" будущей осенью?
parasuk_ 07 октября 2018 | 21:20
Сегодня у хомячков будет ночь длинных черенков :)
ft18 07 октября 2018 | 21:26
Негодяи! Это же надо так похабно поздравить своего любимого президента!!
piterrr 07 октября 2018 | 21:29
Вот так путинские мусорилы отмечают праздник своего пахана, вора и убийцы!
alena01 07 октября 2018 | 21:30
По- блатному Вову поздравлять нужно было...
"Вечер в хату, часик в радость, чифир в сладость..."
oleg_kievlyanin 07 октября 2018 | 21:30
//....задержаны ряд активистов, возможно, из-за дня рождения Владимира Путина//
Как это понимать? Решили зажарить с луком и к столу подать?
lager23 07 октября 2018 | 21:31
Вова, «Долгих лет тюрьмы»!
putkaput11 07 октября 2018 | 21:32
Давно желает весь народ,чтоб в черном катафалке крысёнка лапками вперёд свезли к отхожей свалке.
goshan31 07 октября 2018 | 21:35
Красавчики!