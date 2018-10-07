Шуфутинский пообещал продать особняк в США и вернуться в Россию
Певец Михаил Шуфутинский пообещал продать особняк в США и вернуться в Россию. В эфире «Первого канала» исполнитель сказал,что потратил на обустройство жизни за океаном десять лет, однако ему надоело жить в двух странах.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
born_to_rune 07 октября 2018 | 20:43
Видимо совки первой волны иммиграции повымирали и бабло течь к жирной бороде перестало.
Вэлком хоум, свит френд! Пятиминутки ненависти на гос. каналах ждут твоих прохладных историй о загнивании омереки.
neburzhui2 07 октября 2018 | 21:07
Вот тебе и " Не сыпь мне соль на сахар". И в Америке жизнь не сахар.
Веде хорошо где нас нет. Или вас ?
:-)))))))))))))))
caravel2 07 октября 2018 | 21:07
Некому больше в омерике платежеспособно приплясывать в кабаках "гоп-стоп..."? А рэп какой-нибудь с ниггерами разучить дедушке слабо?
stopkran1969 07 октября 2018 | 20:44
А чего не сразу в думу? Там приют бывших "звёзд", клоунов и бездарей
danko1 07 октября 2018 | 20:45
Публика Шуфутинского в России, а не в США.
А за дом свой он около 2 млн. получить сможет. Дом хороший, в Нью-Джерси, но до Манхеттена около 20 минут езды.
michael_c 07 октября 2018 | 21:04
danko1: Кому он в штатах нужен , с его блатным шансоном .
danko1 07 октября 2018 | 21:13
michael_c: Да он много лет обещает уже продать и никак не решится.
Но налоги на недвижимость и прочие там самые высокие в США. Платить надо, а на заработки в Россию мотаться при этом.
andy66 07 октября 2018 | 21:04
причем продаст за рубли!
maverick60089 07 октября 2018 | 20:46
Да не вернется он в Россию никогда.
gregor 07 октября 2018 | 20:47
Шуфутинский пообещал продать особняк в США и вернуться в Россию
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Кому пообещал ?
novirusisch 07 октября 2018 | 20:58
gregor: Дуракам пообещал.
Обещанки цацанки, а дуракам радость.
gad123 07 октября 2018 | 21:21
gregor: мало ли что на тебе пообещал!!
gad123 07 октября 2018 | 20:50
!!!!
wingate 07 октября 2018 | 20:55
Скорее всего налоги с доходов платить не хочет, вот и решил на время отсидеться в Москве.
lynat 07 октября 2018 | 20:55
Деменция. Старость- не радость. (
belovnikita 07 октября 2018 | 20:57
Совсем старик плох умом стал
papa38130 07 октября 2018 | 21:02
"Пацаны, пацаны, выше якоря!" Это ж готовый министр культуры, ёпт!
as_kv 07 октября 2018 | 21:09
С ума сошел?