В военной части под Смоленском найден мертвым лейтенант с огнестрельным ранением
Источник «Интерфакса» в военной комендатуре Смоленского гарнизона сказал, что, по предварительным данным, это самоубийство. По факту смерти контрактника Комиссия Западного военного округа и полиция начали проверку.
Комментарии3
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stopkran1969 07 октября 2018 | 20:49
Очередь в спину? Жестокое самоубийство)))
ugiazov 07 октября 2018 | 20:56
-А синяки откуда?
-Стреляться не хотел.
malanoff 07 октября 2018 | 21:37
Под Смоленском ? Шли с Запада на Москву. Скрипали.