В Бразилии проходят всеобщие выборы. Граждане страны выбирают президента, парламент и губернаторов

На пост главы государства претендуют 13 человек. Как ожидается, основная борьба развернется между ультраправым депутатом национального парламента Жаиром Болсонару и представителем левой Партии трудящихся Фернанду Аддадом, который заменил в предвыборной гонке популярного экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, осужденного по делу о коррупции.