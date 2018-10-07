В Бразилии проходят всеобщие выборы. Граждане страны выбирают президента, парламент и губернаторов
На пост главы государства претендуют 13 человек. Как ожидается, основная борьба развернется между ультраправым депутатом национального парламента Жаиром Болсонару и представителем левой Партии трудящихся Фернанду Аддадом, который заменил в предвыборной гонке популярного экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, осужденного по делу о коррупции.
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