Вице-премьер Антон Силуанов заявил, что ограничения по использованию долларов не коснутся россиян
«Многие думают, что мы призываем отказаться от доллара: надо бежать в банки и скорее снимать валюту. Это абсолютно не так», — сказал в телеэфире министр финансов. Силуанов подчеркнул, что правительства нет и не было планов переводить долларовые счета граждан в рублевые. Ранее в правительстве из-за угрозы новых американских санкций не исключили отказа от доллара при расчетах за поставки нефти.
Комментарии17
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gregor 07 октября 2018 | 20:45
Вице-премьер Антон Силуанов заявил, что ограничения по использованию долларов не коснутся россиян
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Это коснётся ........ Науру ? .
danko1 07 октября 2018 | 20:48
gregor: И кто же ему поверит и оставит долларовые вклады?
gregor 07 октября 2018 | 20:59
danko1:
Интересно а Путин с бабушкойкабаевой , уже обменял свои миллиарды долларов на рубли ?
Нет ? Ну тогда и я подожду .
vezdehod 07 октября 2018 | 21:14
Вице-премьер Антон Силуанов заявил, что ограничения по использованию долларов не коснутся россиян
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Дебил...А американцев это не коснётся тем более.
ltvjrhfn2 07 октября 2018 | 21:35
vezdehod:
пёс, ну хватит тебе хвостом перед пиндосами вилять, силуанов про них не сказал ни слова))
aleksandr39 07 октября 2018 | 21:01
gregor: Кто же поверит Антошке Силуанову этому коррупционеру .
alger 07 октября 2018 | 21:29
gregor: я бы не шутил над бедным Науру им теперь вместо баксов будут давать деревянный
и что им с ним делать
viteck 07 октября 2018 | 21:32
Интересно, есть такие, кто им еще верит????☺
lion64__5 07 октября 2018 | 20:50
Самое лучшее место для "либеральных экономистов" гайдарочубайсовского толка это место за решёткой.
danko1 07 октября 2018 | 21:01
lion64__5: Портянки тоже считают, что место Путина, главного либерала в России, как он себя называет, который ураганил вместе с Чубайсом в питерской мэрии, за решеткой?
Так вас вор Пригожин и доширака лишит за такие комментарии.
oleg_kievlyanin 07 октября 2018 | 20:50
Американцев коснется, кого же ещё! По ним удар. Ну и канадцев с австралийцами рикошетом.
А любимый город может спать спокойно, и видеть сны......
spbdweller 07 октября 2018 | 20:52
oleg_kievlyanin: И рухнет наконец проклятый пиндосский режим.
oleg_kievlyanin 07 октября 2018 | 21:23
spbdweller: .....и будет всем счастье.
kir_pich_101 07 октября 2018 | 20:52
А что у Расеян что-то осталось?
Обычного деревянного днем с огнем не найти на хлеб да на квартплату...
andy66 07 октября 2018 | 20:52
россиян не коснется? Как это?
А, ну да, в российском руководстве людей с российскими паспортами уже практически не осталось - это ИХ коснется... )))
stopkran1969 07 октября 2018 | 21:28
Значит будут грабить
gomorra 07 октября 2018 | 21:33
Если они говорят, что это не так - значит сто пудов что ТАК! .........Неужели эти уроды не шутят и действительно такую бредятину сделают.............мало им проблем по всем фронтам, дебилы, ля.....