Вице-премьер Антон Силуанов заявил, что ограничения по использованию долларов не коснутся россиян

«Многие думают, что мы призываем отказаться от доллара: надо бежать в банки и скорее снимать валюту. Это абсолютно не так», — сказал в телеэфире министр финансов. Силуанов подчеркнул, что правительства нет и не было планов переводить долларовые счета граждан в рублевые. Ранее в правительстве из-за угрозы новых американских санкций не исключили отказа от доллара при расчетах за поставки нефти.