Во ФСИН опровергают информацию о голодовке в омской колонии, где произошли беспорядки

Спецоперация завершена, все под контролем, — сказали ТАСС в региональном управлении ведомства. В то же время адвокат Вера Гончарова, чей подзащитный находится в колонии №6, настаивает на том, что часть заключенных в знак протеста отказываются от еды. По версии ФСИН, накануне вечером в колонии в Омске подрались две группы заключенных. По данным СК, пострадали более 20 человек. По версии правозащитников и родственников осужденных, причиной волнений стали издевательства над заключенными со стороны сотрудников колонии.