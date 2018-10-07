Во ФСИН опровергают информацию о голодовке в омской колонии, где произошли беспорядки
Спецоперация завершена, все под контролем, — сказали ТАСС в региональном управлении ведомства. В то же время адвокат Вера Гончарова, чей подзащитный находится в колонии №6, настаивает на том, что часть заключенных в знак протеста отказываются от еды. По версии ФСИН, накануне вечером в колонии в Омске подрались две группы заключенных. По данным СК, пострадали более 20 человек. По версии правозащитников и родственников осужденных, причиной волнений стали издевательства над заключенными со стороны сотрудников колонии.
Комментарии1
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kir_pich_101 07 октября 2018 | 20:57
Вот что интересно, день за днем, год за годом, каждую минуту заботятся о заключенных недоедая и недосыпая. Отдают лучшие годы и молодость и здоровье. А они все бунтуют и бунтуют...