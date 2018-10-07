Российских хакеров обвинили в кибератаках на четыре британские компании
Среди них — онлайн-магазин медикаментов для больных раком и поставщик товаров и услуг для домов престарелых. Об этом пишет сегодня газета Санди Телеграф. При этом, одна из атак произошла еще в июне 2016 года. В российском посольстве в Лондоне заявили о том, что рассматривают такие публикации как часть информационной кампании со стороны британских спецслужб.
Комментарии10
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novichok_ 07 октября 2018 | 20:21
А еще были нападения на приют для сирот и на роддом...
glotov 07 октября 2018 | 20:27
novichok_: И базу женихов для одиноких англичанок потерли, ироды!
buzukin1905 07 октября 2018 | 20:28
Также был жестоко обрушен сайт интернет-магазина интимных игрушек. Великобритания понесла грандиозный ущерб в размере миллиарда фунтов, а лживая сучка Тереза не смогла заказать для себя новейший вибратор-мастурбатор на литий-ионных батарейках от автомобиля Тесла - зря штоле Илона Маска выгнали пинком под жопу с должности директора компании?
eduard53 07 октября 2018 | 20:32
Ну и странные же все эти щепетильные западники! А чем же ещё заниматься нашим хакерам? Они ж больше ни на что не годятся.
ankir 07 октября 2018 | 20:38
Санди fake Телеграф?
sasass 07 октября 2018 | 20:40
Странно - даже в чужих странах нападают на обездоленных , какую выгоду , интересно , имеют от этого...
sergo_25_26 07 октября 2018 | 20:51
Хороша репутация скрепонутой недоимперии.
benin_papa__ 07 октября 2018 | 20:55
Удивительный непрофессионализм демонстрирует МИД РФ.
Заявление британской стороны являются в первую очередь либо правдивыми, либо лживыми.
И только во вторую очередь той самой «информационной кампанией».
Так заявленное имело место, или является,как писали в своё время в газете «Правда», «гнусными поползновениями заокеанских ястребов, имеющих целью опорочить неизменно миролюбивую политику советского народа, поддерживаемую всем прогрессивным человечеством и всеми людьми доброй воли»?
Товарищи из МИД, внесите ясность.
polikarpich 07 октября 2018 | 21:05
benin_papa__: Когда прямого ответа - "да" или "нет" - не имеется, зато есть перевод стрелок на сам источник ("да это жёлтая пресса"!, "да вы посмотрите, кто им платит!", "да это иностранный агент!") , то факт, скорее всего, имеет место быть.
detul 07 октября 2018 | 21:01
Ну конечно российские хакеры взломали сайт дома престарелых, поскольку он назывался "Кингстон", а недавно в кинотеатрах разоблачили, что под этой вывеской скрывается секретнейшая английская спецслужба !!!