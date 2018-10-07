Российских хакеров обвинили в кибератаках на четыре британские компании

Среди них — онлайн-магазин медикаментов для больных раком и поставщик товаров и услуг для домов престарелых. Об этом пишет сегодня газета Санди Телеграф. При этом, одна из атак произошла еще в июне 2016 года. В российском посольстве в Лондоне заявили о том, что рассматривают такие публикации как часть информационной кампании со стороны британских спецслужб.