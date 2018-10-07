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20:04, 07 октября 2018

Лидер Северной Кореи пригласил в страну инспекторов из США для проверки ядерных объектов

По словам Ким Чен Ына, иностранцы смогут лично убедиться, что крупнейший полигон Пунгери для испытаний ядерного оружия необратимо демонтирован. Это передает агентство «Рейтер» со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Кроме того, Ким Чен Ын и госсекретарь Майк Помпео уточнили время и место следующей встречи глав США и КНДР.

Комментарии

5

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begly_ 07 октября 2018 | 20:24

Кто тут со мной спорил, что будет как то иначе, что хитрить будет Ын и т.д. ?
Трамп слов на ветер не бросает. Сказано было, что США и КНДР друзья навеки и трампец.

monik_7 07 октября 2018 | 20:33

Победил РИС!

compare 07 октября 2018 | 20:43

вот пример прагматичного подхода: человек взял,да и засунул "скрепу" в самый глухой "толчок"и вполне законно,получит политические и экономические дивиденды,что может быть,скажется положительно на жизни граждан страны-а важнее задачи,быть и не может(если конечно,голова на плечах и мозг в голове)))))

pravdatut 07 октября 2018 | 20:55

Кремлю необходимо учиться на будущее....

ugiazov 07 октября 2018 | 20:58

Если думает перехитрить - не получится.

(комментарий скрыт)

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