Лидер Северной Кореи пригласил в страну инспекторов из США для проверки ядерных объектов

По словам Ким Чен Ына, иностранцы смогут лично убедиться, что крупнейший полигон Пунгери для испытаний ядерного оружия необратимо демонтирован. Это передает агентство «Рейтер» со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Кроме того, Ким Чен Ын и госсекретарь Майк Помпео уточнили время и место следующей встречи глав США и КНДР.