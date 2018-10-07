Служба безопасности Украины назвала имена более двухсот предполагаемых наемников из так называемой ЧВК «Вагнер»

Список опубликован на сайте СБУ. В нем указаны имена и фамилии, с гражданством и местом рождения. Паспортных данных, которые можно было бы проверить, нет. В Киеве утверждают, что эти люди являются внештатными сотрудниками российской военной разведки и воевали на востоке Украины, а затем и в Сирии.