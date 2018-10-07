Служба безопасности Украины назвала имена более двухсот предполагаемых наемников из так называемой ЧВК «Вагнер»
Список опубликован на сайте СБУ. В нем указаны имена и фамилии, с гражданством и местом рождения. Паспортных данных, которые можно было бы проверить, нет. В Киеве утверждают, что эти люди являются внештатными сотрудниками российской военной разведки и воевали на востоке Украины, а затем и в Сирии.
Комментарии23
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mikhail_spb_ 07 октября 2018 | 20:17
Расчехляют по всему миру.
novichok_ 07 октября 2018 | 20:25
СБУ даже гражданство вычислили? Охренеть как здорово работают хлопцы...
begly_ 07 октября 2018 | 20:27
novichok_:
Так в том списке почти все фамилии оканчиваются на О., легко было вычислить.
kapitonovih_37 07 октября 2018 | 20:36
206 человек отымели 40 миллионов великих укров....
pol_55 07 октября 2018 | 21:14
novichok_: Здорово работают мужики,ФСБ передало списки СБУ(по ее инфе),ЭХО как обычно по своему передает новости,не цитируя первоисточники.
serhio_25__ 07 октября 2018 | 21:00
mikhail_spb_: Интересно, сколько футбольных команд туда записали?
begly_ 07 октября 2018 | 20:18
Надо так понимать, что теперь и по наемникам Украина переплюнула всех., а то раньше только проституткам была первая.
begly_ 07 октября 2018 | 20:21
Ой извините, по жрицам любви. Проститутки в основном в политике.
stopkran1969 07 октября 2018 | 20:35
begly_: листал на досуге статистику - и по наемникам, и по проституткам от секса до политики далеко впереди граждане РФ
pravdatut 07 октября 2018 | 20:49
stopkran1969: В сентябре был в Хурхаде ( Египнт). Отдыхают с Украины, Белорусии, Польщи, Германии. Но две жрицы из РФ !!!!!!!!!.
stopkran1969 07 октября 2018 | 21:01
pravdatut: стоят дёшево, мозга нет, как и везде по миру. (одна просьба на будущее - из Беларуси, это просто)
serhio_25__ 07 октября 2018 | 21:03
pravdatut: Прекрати со своей подругой представляться заграницей русской.
novichok_ 07 октября 2018 | 20:27
200 российских наемников отжали у Украины Донбасс?
Слава украине...
alex_d 07 октября 2018 | 20:27
ну, сейчас эховцы, новогазетовцы и прочие шлосберги начнут дружно помогать сбу. рыть землю и искать подтверждений и родственников.
по-моему, пора уже по законам военного времени поступать. война-то налицо...
stopkran1969 07 октября 2018 | 20:31
alex_d: а чего не просто по закону? Статью за наемничество не отменяли
alex_d 07 октября 2018 | 20:44
stopkran1969: во время войны законы особые. а иначе шлосберги изнутри ворота откроют.
stopkran1969 07 октября 2018 | 21:03
alex_d: нет, ты же их диваном припер - от вони задохнутся.
polikarpich 07 октября 2018 | 20:34
alex_d: Давай. Счас явятся суровые хлопчики к тебе, сдёрнут с тёплого дивана и прислонят к холодной стенке. Ты ж тоже воин, хоть и диванный.
compare 07 октября 2018 | 20:39
alex_d: да...по законам "военнаго времени",тебя,паникера и труса,надо приговорить к "вечному энциху" с резиновым членом,чтобы тебе было о чем думать своей тупорылкой,лежа в нем....
timwlad91 07 октября 2018 | 20:32
Служба безопасности Украины назвала имена более двухсот предполагаемых наемников из так называемой ЧВК «Вагнер»
Список опубликован на сайте СБУ. В нем указаны имена и фамилии, с гражданством и местом рождения. Паспортных данных, которые можно было бы проверить, нет. В Киеве утверждают, что эти люди являются внештатными сотрудниками российской военной разведки и воевали на востоке Украины, а затем и в Сирии.
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Базами всех данных о всех граждан СССР и потом и всех граждан Европы и США торговали на любом рынке США и Европы.
На гриф государственная тайна и защита персональных данных появились с середины 2000ных.
Но как известно,вывески есть,но реальность другая,любому биографию могут нарисовать какую захотят исходя из рыночной конъюнктуры.
Потому евреи так обрадовались этому ,так как только право сильного обеспечивало евреям баснословную наживу .И евреи нашли для этого ресурс для обеспечения НАТО и США.
Однако извращение быстрого обогащения развалило и США и НАТО и евреи оказались у разбитого корыта ни кем при этом не защищённые от гнева тех кого евреи грабили беззастенчиво используя свой статус.
Теперь евреи в истерике,как та бака у разбитого корыта.Ищут новых покровителей для осуществления новых быстрых грабежей.
Так что Украина в своей иудейской вере быстрого обогащения в истерии как и Израиль ,так как нет ресурса чтобы даже себя содержать.И драпать некуда.Евреи по всюду нагадили всем.
Так что или с евреями на Украине и в Израиле будет как с Югославией или нечто подобное Израилем три тысчи лет назад,или распад и развал.
parasuk_ 07 октября 2018 | 20:33
Порашкина охранка еще после публикации т.н. списка бабченко от говна мордочку не очистила. А уже за новой порцией лезет :)
mercer57 07 октября 2018 | 20:35
со страной-изгоем Раисей уже никто не считается и все говорят открытым текстом.
serhio_25__ 07 октября 2018 | 21:05
mercer57: Никто, это кто?