В Москве, Петербурге и Казани задержаны участники акций по случаю дня рождения Владимира Путина
В столице трое активистов принесли к администрации президента карту России с критикой главы государства, сообщает сайт «ОВД-Инфо». В Казани были задержаны три человека при попытке развернуть баннер «С днем рождения, лжец и вор», рассказали сайту «Медиазона» в движении «Открытая Россия». Ранее сегодня в Петербурге полиция задержала четырех активистов, которые растянули баннер с надписью «Долгих лет тюрьмы».
Комментарии11
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novichok_ 07 октября 2018 | 19:38
С Днем рождения Владимир Владимирович!
aleksandr39 07 октября 2018 | 19:51
novichok_: А кто это , депутат ГОСДУРЫ ???
vera14 07 октября 2018 | 19:52
aleksandr39: Здоровья, Владимир Владимирович, и долгих лет жизни!
huyt 07 октября 2018 | 19:39
А почему в Магасе не разогнали незаконную акцию? Плешывому легче студентов-очкариков разгонять и старушек в Москве, Санкт-Петербурге.
marineru 07 октября 2018 | 19:41
Давай, давай гарант озёрных, копай себе поглубже яму
ed10075 07 октября 2018 | 19:43
Действительно, долгих ему лет, чтобы дожить до адекватной оценки его "деятельности" за годы правления.
mikhail_spb_ 07 октября 2018 | 19:45
Поздравить мало.
Надо ещё подарок какой-нибудь вручить.
begly_ 07 октября 2018 | 19:52
mikhail_spb_:
Может пора при жизни поставить памятник Владимиру Путину?, я ЗА!
agamasat 07 октября 2018 | 19:45
Не понимаю, что вообще творится в головах сограждан, поддерживающих эту тварь у власти страны.
nikolashin2017 07 октября 2018 | 19:49
живет пущай последний год
тот,кто затра....свой народ
begly_ 07 октября 2018 | 19:49
На максимальные срока этих подонков, чтобы другим неповадно было.