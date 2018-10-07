В Москве, Петербурге и Казани задержаны участники акций по случаю дня рождения Владимира Путина

В столице трое активистов принесли к администрации президента карту России с критикой главы государства, сообщает сайт «ОВД-Инфо». В Казани были задержаны три человека при попытке развернуть баннер «С днем рождения, лжец и вор», рассказали сайту «Медиазона» в движении «Открытая Россия». Ранее сегодня в Петербурге полиция задержала четырех активистов, которые растянули баннер с надписью «Долгих лет тюрьмы».