Власти Китая сообщили, что глава Интерпола Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона

В его отношении проводится проверка, сообщили в центральной комиссии ЦК Компартии Китая по проверке дисциплины. Это антикоррупционный орган, который может до полугода содержать подозреваемых под стражей без предъявления обвинений.

Мэн Хунвэй в конце сентября поехал в отпуск на родину и пропал. В Интерполе накануне направили запрос в Китай о местонахождении главы международной полицейской организации. Полиция Франции, где находится штаб-квартира Интерпола, начала расследование.