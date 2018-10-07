Власти Китая сообщили, что глава Интерпола Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона
В его отношении проводится проверка, сообщили в центральной комиссии ЦК Компартии Китая по проверке дисциплины. Это антикоррупционный орган, который может до полугода содержать подозреваемых под стражей без предъявления обвинений.
Мэн Хунвэй в конце сентября поехал в отпуск на родину и пропал. В Интерполе накануне направили запрос в Китай о местонахождении главы международной полицейской организации. Полиция Франции, где находится штаб-квартира Интерпола, начала расследование.
Комментарии3
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sg105 07 октября 2018 | 19:41
Как же заебись это все..
luger_max_otto 07 октября 2018 | 19:47
Интересно, у кого из китайских комми такие хвосты, что есть основания опасаться интерпола...
gordy 07 октября 2018 | 19:48
А под этой личиной, скрывался, блин, уголовник?