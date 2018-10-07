В МВД отрицают, что полиция при уличных проверках ищет в телефонах мессенджер Telegram
Как подчеркнули в ведомстве, это противоречит Конституции, которая гарантирует тайну переписки. В полиции напомнили, что в подобных случаях граждане вправе жаловаться.
По данным СМИ, подобные инциденты были в Смоленске. Полицейские тогда сказали прохожим, что мессенджером Telegram пользуются продавцы наркотиков. В России сервис пытаются блокировать из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.
Комментарии2
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huyt 07 октября 2018 | 19:42
Для полицаев Конституция уже давно стала пустым звуком. Поэтому постоянный прессинг, беспредел и беззаконие все мы видим со стороны органов, которые вроде как бы должны охранять закон, что они чаще всего не делают.
petrivanov 07 октября 2018 | 19:53
МВД отрицает... В переводе на русский это означает признание.