В Российской футбольной Премьер Лиге завершается 10-й тур

В последнем матче в Москве ЦСКА принимает Локомотив.

Столичное дерби вполне могло бы претендовать на звание матч тура. Тем более, что встречаются команды, представляющие нашу страну в Лиге Чемпионов. Где правда, Локо, в отличии от армейцев, выступает пока неудачно. Впрочем, и в национальном первенстве железнодорожники заметно отстают от земляков. Отмечу, что к очному противостоянию команды подошли с серьезными потерями. У Локомотива пропустят игру из-за травм форварды Смолов и Фарфан. Лазарет ЦСКА также переполнен. Впрочем, в недавнем матче с Реалом кадровый дефицит армейцам не повредил. Трансляцию игры ЦСКА с Локомотивом ведет в эти минуты телеканал МАТЧ ТВ.

Ну а матч лидеров Первенства в Санкт Петербурге уже завершился. Зенит вырвал победу у Краснодара со счетом 2-1.