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19:03, 07 октября 2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился о встрече с Владимиром Путиным в ближайшее время

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился о встрече с Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он сказал на заседании кабинета министров.
Эта встреча станет первой после инцидента со сбитым в Сирии российским самолетом ИЛ-20.

Комментарии

20

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pedrobutylkovich 07 октября 2018 | 19:06

Облом Бене со всех сторон! Вован вызывает на ковер, жене мошенничество шьют...

pyco_mypucmo 07 октября 2018 | 19:14

Не думаю, что ради себя израильский ПМ стал бы разговаривать с плешивой сукой. Но человек за свой народ старается. А ради такой цели - хоть с Сатаной не зазорно дело иметь.

Дожились, блин. Только Израиль и не пасует перед этой падалью.

nina51 07 октября 2018 | 19:18

pyco_mypucmo: что ж тебе, бездарю , Путин лично сделал, денег взаймы взял и не отдает ? )))

pedrobutylkovich 07 октября 2018 | 19:24

nina51: Куеввм нищеброюам всегда кто то мешает...

neburzhui2 07 октября 2018 | 19:19

pyco_mypucmo:
Израиль пасует перед С-300. Это не над шалашами летать.

punyoshohlai 07 октября 2018 | 19:37

neburzhui2: Израиль пасует перед С-300.

Если б ты видел, в каких условиях их делают, то беспокоился бы о российских офицерах, нажимающих кнопки.

pedrobutylkovich 07 октября 2018 | 19:40

punyoshohlai: Можно подумать ты, придурок, видел!

punyoshohlai 07 октября 2018 | 19:46

pedrobutylkovich:

))) Ну тебя-то - придурка близко не подпустят. Без образования тебе только метлой махать.

pedrobutylkovich 07 октября 2018 | 19:48

punyoshohlai: Что же ты весь такой образованный в гаражах метлой метешь?

haldey 07 октября 2018 | 19:43

pyco_mypucmo: А с пьяной падалью и общаться не надо было, не ваше дело и все(((
А тут уже даже еврейство на коленях ползать заставили)))
А такие падали, которые здесь еще тявкают, скоро заткнуться, бо тявкать негде будет)))
Веня скоро либо переобуется в прыжке, либо потеряет все)))
И не мы вас затыкать будем, а глобальщики)))
Заметьте, на кого накладывают санкции, на дерибасок, на ходячий кошелек семьи, надеюсь последний)))
Чубайс уже заткнулся и вас заткнем)))
Бегите к Волошину, последнему из динозавров, у которого еще кое какие рычаги управления остались))) А с ними, как с березой, в ванной повесят и все)))

len56 07 октября 2018 | 19:08

Премьеру Израиля-респект!
Без всяких дешёвых понтов заботится о своей стране.

kypykyky 07 октября 2018 | 19:36

форум новостей окончательно превратили в помойку. целенаправлено.
сидите тут и лайкайте друг другу, пригоженские лизуны.
харк!

(комментарий скрыт)

ams666 07 октября 2018 | 19:22

Ребята а вы уверены, что в самолёте ил-20 летел кто-то кроме лётчика, который катапультировался! А С-300 уже в Сирии! Самолёт списали , а евреев подставили! АНТИСИМИТЫ!

ams666 07 октября 2018 | 19:25

ams666: Я думаю с-300 уже были в Сирии нужен был повод!

buzukin1905 07 октября 2018 | 19:23

Прилетит Беня, бухнется на колени - Мля буду, извиняться пришел!

Вся израильская авиация накрыта медным тазом. Сцут арончики, мойши и абрамы - низко летать им запретили, а выше сшибают сирийцы, даже над территорией Ливана.

Эти еврокозлы совместно с западной коалицией хотели всего-навсего грохнуть Асада. Неслабо, да? Вот будет интересно, если сирийцы грохнут евросамолет - а уж кто там в нем сидит, это не есть проблемы шерифа :) Впрочем, прембера вот-вот определят на парашу в зиндан, а его мошенницу Сару - в соседний... Традиция такая в этой ближневосточной стране у руля то насильник, то ворюга, который одному шнобелевскому лавреату милей чем беглый пригретый кровопийца...

parasuk_ 07 октября 2018 | 19:24

Напросился таки наглый семит. Опять в Кремле ложек недосчитаются :)

ams666 07 октября 2018 | 19:27

parasuk_: Вот он настоящий ФАШИЗМ, а не украинский придуманный!

parasuk_ 07 октября 2018 | 19:46

ams666: Таки да. У нас даже навальный, было дело, на руссуом марше с имперкой ходил. Это сейчас он с кавказоидами в десна целуется. Прячет свою фашистскую сучность.

novichok_ 07 октября 2018 | 19:30

Когда израильтяне могут получить серьезный отпор, они начинают очковать и юлить...

punyoshohlai 07 октября 2018 | 19:40

novichok_: они начинают очковать и юлить...

Глупый ты ещё, малыш. Они о российских матерях заботятся

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