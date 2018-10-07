Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился о встрече с Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он сказал на заседании кабинета министров.

Эта встреча станет первой после инцидента со сбитым в Сирии российским самолетом ИЛ-20.