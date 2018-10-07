Более 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в колонии №6 Омска
По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.
На данный момент есть две версии произошедшего в колонии. Согласно первой, представленной ФСИН, одна группа заключенных подралась с другой. В региональном управлении службы отметили, что зачинщики требовали предоставить им мобильные телефоны и выпустить всех, кто содержится в штрафных изоляторах. По второй версии, которой придерживаются правозащитники и родственники осужденных, в колонии произошел бунт из-за невыносимых условий содержания. Над заключенными издевались и оказывали на них давление, сообщил «Эху» один из родственников осужденных Андрей.
По информации источника сайта «МБХ-Медиа» после массовой драки заключенные объявили голодовку, полицейские задержали нескольких родителей осужденных, которые находились у колонии. В Следственном комитете сообщили, что в исправительном учреждении провели спецоперацию для стабилизации ситуации, ее детали не раскрывают. Вокруг колонии было установлено оцепление, сейчас его сняли.
Совет по правам человека намерен провести проверку в омской исправительной колонии №6.
Комментарии1
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timwlad91 07 октября 2018 | 19:37
К соблюдению законов надо принуждать.
Ну а то что оппозиционные левые еврейские партии привлекают уголовников в своя ряды как и протестантские секты,это не секрет со времён свершения любой буржуазной революции где ударной силой всегда были уголовники и каторжане.
Потому это быдло проигрывало в гражданской войне и вымирало от голода ,пример Украина сегодня.