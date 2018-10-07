Первый президент Ингушетии заявил, что власти республики совершили ошибку в ситуации с договором с Чечней.
Такой вопрос нужно было согласовать с народом, заявил протестующим в Магасе Руслан Аушев. Видеозапись его выступления размещена на сайте телеканала «Настоящее время».
В центре Магаса четвертый день продолжается стихийная акция против обмена территориями с Чечней в рамках оглашения о границе
Комментарии17
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venezianez49 07 октября 2018 | 19:10
Это называется - популизм.
huyt 07 октября 2018 | 19:12
venezianez49: Не только. Аушев намекает, что Чечня и Ингушетия вроде как уже не Россия, если самостоятельно решают вопрос об границах между собой.
pit_heap 07 октября 2018 | 19:21
huyt: Еще бибиси намекает, но это ваши и их фантазии.
huyt 07 октября 2018 | 19:17
venezianez49: Вон у кадырки даже армия своя есть. Не сможет получать дань от России- опять в горы уйдёт как 20 лет назад, когда с Шамилем Басаевым бок о бок был.
testmeter 07 октября 2018 | 19:41
venezianez49: "Это называется - популизм" ///
Нет. Лизм попы - это флагшток в честь 66-летия товариаща 666
nestor199 07 октября 2018 | 19:16
Аушев с Дудаевым без всяких учетов мнения населения административную границу между Чечней и Ингушетией установили. Теперь Евкуров исправляет ошибки Аушева.
zolingen 07 октября 2018 | 19:16
Аушев сильно отстал от жизни. Уже давно никто не советуется с народом.
testmeter 07 октября 2018 | 19:44
zolingen: Это российская жизнь опережает время. Прогресс, однако...
begly_ 07 октября 2018 | 19:47
zolingen:
Аушев говорит, что власти Ингушетии совершили ошибку. Про Чечню молчок и правильно., знает что за такие слова перед самим Кадыровым на коленках извиняться прийдется.
old44 07 октября 2018 | 19:32
блин, заводик нефтяной подарили кадырке, а где вышки ставить ?
alena01 07 октября 2018 | 19:32
Аушева убрали из власти за оплеуху Вовану...
Посмотрим, что будет...
novichok_ 07 октября 2018 | 19:35
Нужно воссоздать Чечено-Ингушскую АССР и все проблемы решатся сами собой...
begly_ 07 октября 2018 | 19:41
novichok_:
Поддерживаю. И Белоруссию с Украиной вернуть в состав России на правах братьев, но младших.
marder888 07 октября 2018 | 19:49
begly_: вы может быть и способ знаете? Да какой способ, дело нехитрое...(с)
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vadimp 07 октября 2018 | 19:38
"Первый президент Ингушетии заявил, что власти республики совершили ошибку в ситуации с договором с Чечней."
Подиты? А сам где в это время был?
timwlad91 07 октября 2018 | 19:44
Первый президент Ингушетии заявил, что власти республики совершили ошибку в ситуации с договором с Чечней.
Такой вопрос нужно было согласовать с народом, заявил протестующим в Магасе Руслан Аушев. Видеозапись его выступления размещена на сайте телеканала «Настоящее время».
В центре Магаса четвертый день продолжается стихийная акция против обмена территориями с Чечней в рамках оглашения о границе
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Ну вообще то любому политику известно,что треть населения это генетическое протестантское тупое алчное быдло нацистов потомков Каина и Иуды.
Ну ,а господин Евкуров не военный и не политик,и не мусульманин ,а жидовский холуй сляпанный фондом Сороса.
Так, что пришло время менять полностью всё руководство республики Ингушетия воспитанников фонда Сороса , как это произошло в Дагестане.
satttana_perrrrkele 07 октября 2018 | 19:53
человеко/обезъяно подобные.
Письменности - нет. Аутентичной кухни - нет (если не считать вареного теста в мясном бульоне без специй). Законов - нет. Мозгов....
Вайнахи, вообщем