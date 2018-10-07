"Первый президент Ингушетии заявил, что власти республики совершили ошибку в ситуации с договором с Чечней."

Такой вопрос нужно было согласовать с народом, заявил протестующим в Магасе Руслан Аушев. Видеозапись его выступления размещена на сайте телеканала «Настоящее время».

В центре Магаса четвертый день продолжается стихийная акция против обмена территориями с Чечней в рамках оглашения о границе