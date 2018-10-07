Суд в Израиле начал рассматривать дело в отношении жены премьер-министра

Сара Нетаньяху обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Сторона обвинения считает, что она неправомерно расходовала бюджетные деньги: в частности, потратила примерно сто тысяч долларов на заказы еды в резиденцию главы правительства из люксовых ресторанов. При том, что в резиденции были собственные повара. Как пишут местные СМИ, сегодня в Магистратском суде Иерусалима прошло предварительное заседание. Процесс продолжится в середине ноября.