Суд в Израиле начал рассматривать дело в отношении жены премьер-министра
Сара Нетаньяху обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Сторона обвинения считает, что она неправомерно расходовала бюджетные деньги: в частности, потратила примерно сто тысяч долларов на заказы еды в резиденцию главы правительства из люксовых ресторанов. При том, что в резиденции были собственные повара. Как пишут местные СМИ, сегодня в Магистратском суде Иерусалима прошло предварительное заседание. Процесс продолжится в середине ноября.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 07 октября 2018 | 18:39
Димка Медведев с супругой* катаются с хохоту ))))
novirusich 07 октября 2018 | 18:56
ura_123: Ее еще обвиняли, что она деньги за сданные бутылки присвоила.
Но потом сняли обвинение.
А еду в резиденцию премьера на 100 тысячс она за 10 лет назаказывала.
Ну так чуток меньше 1000 в месяц тратила на заказы. 32 доллара в день примерно.
Нищий обед в московском ресторане средней руки.
ну что поделаешь, леваки совсем уже обезумели от злобы, не знают к чему прицепиться.
tuman13 07 октября 2018 | 19:01
novirusich: ""При том, что в резиденции были собственные повара. "". Вызов повара в выходной день во сколько шекелей обходится? А министр должен работать голодным? И его возможные гости?
А левакам, если надо докапаться, то они и к столбу дое@@@ся. Ну, типа как в Штатах.
nina51 07 октября 2018 | 19:23
tuman13: Пригожин лично поварят пристроил )))
sergilio 07 октября 2018 | 19:05
Да она же святая !!!))))