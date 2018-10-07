Силуанов заявил, что у правительства нет и не было планов переводить долларовые счета граждан в рублевые
Вице-премьер Антон Силуанов заявил, что у правительства нет и не было планов переводить долларовые счета граждан в рублевые. В телеэфире министр финансов подчеркнул, что населению не стоит бежать в банки и скорей снимать валюту. Силуанов отметил, что отказ от доллара в торговле с другими странами не предполагает ограничения на использование американской валюты россиянами.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Bloomberg не исключил, что в случае новых санкций США клиентам банков могут вернуть средства с долларовых депозитов в рублях.
Комментарии17
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heklya 07 октября 2018 | 18:38
Значит были и есть и населению стоит.....
neburzhui2 07 октября 2018 | 18:46
Спохватился ! Ребята ! Снимай всю наличку - пей, гуляй, единожды живёшь.
У кого побольше - вали за кордон.
:-)))))))))))))))
danko1 07 октября 2018 | 19:07
neburzhui2: Видимо, и рубли всем стоит снимать, помня, что происходит после таких заявлений и что стало с вкладами до 91 г.
neburzhui2 07 октября 2018 | 19:22
danko1:
Скоро благодаря Трампу ВСЁ в бумагу превратится.
neburzhui2 07 октября 2018 | 19:26
danko1:
Деньги, сударыня, в конечном итоге - ЗЛО.
Помните в " Мастер и маргарита " Воланд поднимает тост и говорит - "Я пью ваше здоровье, господа !"
huyt 07 октября 2018 | 18:39
Россиянам в рублях вернут, ну а у миллиардера Костина зато всё в долларах и евро.
marineru 07 октября 2018 | 18:49
Ясно. Срочно в банк вынимать своё..
huyt 07 октября 2018 | 19:23
marineru: Думаю-да. Иначе получите в рублях по пониженному курсу.
oldbobby 07 октября 2018 | 18:51
Ну после этого заявления уже точно побегут снимать доллары.
genviru Геннадий Вилнер 07 октября 2018 | 18:52
Планы обжуливания граждан появятся тогда, когда остро понадобятся доллары. Ещё старик Маркс сказал, что деньги эквивалент товара и мера труда
neburzhui2 07 октября 2018 | 18:55
genviru:
Эквивалент кресла, которое ты занимаешь. :-))
sbk 07 октября 2018 | 19:05
Год назад у них же не было планов повышать пенсионный возраст.
zolingen 07 октября 2018 | 19:19
Значит точно переведут и наверное по очень привлекательному курсу))))
greying_eagle 07 октября 2018 | 19:26
Верьте мне, граждане, верьте
veliratsepp 07 октября 2018 | 19:28
У Правительства нет и не было планов. Истинная правда!
orein51 07 октября 2018 | 19:30
тем более. надо быстрее снимать... силуивановщина, блин...
pikol 07 октября 2018 | 19:37
В ближайшую неделю не предполагают ,а дальше ,как получится.