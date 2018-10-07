Первый президент Ингушетии Руслан Аушев предложил протестующим сформировать оргкомитет для переговоров с властями
Он выступил на стихийной акции в столице республики, — сообщает корреспондент «Эха» с места событий. В центре Магаса четвертый день продолжается стихийная акция против обмена территорий с Чечней в рамках соглашения о границе. Люди находятся на улице круглосуточно и не собираются расходиться. Звучат также требования об отставке президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
Комментарии10
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huyt 07 октября 2018 | 18:37
А заявку подавали за 15 суток? Разрешение на митинг есть от городской администрации? Если нет разрешения, то где автозаки и задержания за незаконную акцию?
zurrog_ 07 октября 2018 | 18:49
huyt: Да уж. Там не "ботаники" с айфонами стоят, которых можно безответно валтузить. Там собрались мужчины. А это росгвардии страшно.
tchizik 07 октября 2018 | 18:56
zurrog_: ОСОБЕННО АКСАКАЛЫ
nestor199 07 октября 2018 | 19:03
huyt: Я Вам страшную военную тайну открою - акция согласована.
huyt 07 октября 2018 | 19:26
nestor199: Она же стихийная. И не верю, что за 15 дней заявку подавали.
andy66 07 октября 2018 | 18:49
ему просто приказали выявить зачинщиков, что он и делает
wrongway1 07 октября 2018 | 18:57
если нельзя разогнать то надо возглавить
dmitry35 07 октября 2018 | 19:02
Объясните суть проблемы. Что, у Ингушетии оттяпали территорию, вторглись чеченские формирования, перекрыли водные ресурсы.... В чём проблема разделения территории?
kryimzdick 07 октября 2018 | 19:19
dmitry35: потому что если Рамзанке дать пальчик - откусит по локоть
alena01 07 октября 2018 | 19:35
Ошибка принципиальная...
"Переговоры с властью" - оксюморон...
Народ и есть источник власти...