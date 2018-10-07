Первый президент Ингушетии Руслан Аушев предложил протестующим сформировать оргкомитет для переговоров с властями

Он выступил на стихийной акции в столице республики, — сообщает корреспондент «Эха» с места событий. В центре Магаса четвертый день продолжается стихийная акция против обмена территорий с Чечней в рамках соглашения о границе. Люди находятся на улице круглосуточно и не собираются расходиться. Звучат также требования об отставке президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.