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18:09, 07 октября 2018

Служба безопасности Украины опубликовала данные наемников из так называемой «частной военной комнании Вагнера»

Всего в списке 206 имен.

В СБУ утверждают, что фигуранты списка действовали в качестве внештатных сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. В основном это россияне, но есть и граждане других стран, в том числе, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Молдовы. Как говорится на сайте СБУ, 58 человек из списка погибли в Сирии в начале февраля – в столкновении с американскими военными в провинции Дейр-эз-Зор. 50 из них назывались ранее, сегодня приведены 8 новых имен. Украинская сторона заявляет, что участники сирийских боевых действий в 2014–2016 годах воевали в Донбассе в составе российских террористических формирований, некоторые из них «активно способствовали российской аннексии Крыма», а также «совершали диверсии» на территории, которая контролируется украинской армией. В частности, в спецслужбе заявили, что один из погибших под Дейр-эз-Зором ранее задерживался в Днепропетровской области и был обменян на граждан Украины. О судьбе других предполагаемых наемников информации на сайте нет. В своей публикации Служба безопасности Украины ссылается на источники, независимого подтверждения их подлинности нет. Тем не менее, как передает Радио Свобода, благодаря открытым источникам стало известно, что, по крайней мере, часть сведений о погибших в Сирии россиянах, которую опубликовала СБУ, соответствует действительности.

Российские власти отрицают существование «ЧВК Вагнера». МИД признал гибель в бою под Дейр-эз-Зором пятерых россиян и несколько десятков раненых. При этом ведомство настаивало, что все эти люди не являлись военнослужащими России.

Комментарии

47

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danko1 07 октября 2018 | 18:13

Наверное, эти 206 фамилий можно найти в списке награжденных Путиным орденами, хотя по УК, на который президент плюёт, им место на зоне.

ura_123 07 октября 2018 | 18:23

danko1: Да какие там ордена мясу на убой? Сколько их там вокруг донецкого аэропорта прикопано... Большая текучка была)))

danko1 07 октября 2018 | 18:31

ura_123: Путин не только награждал их орденами, но и фотографировался с ними.
А посмертные ордена - это для родни, чтобы молчали.

minerr 07 октября 2018 | 18:45

danko1: Так вот те 206 воинов которые гоняли самую мощную армию континента по всевозможным котлам. А Парашенко говорит что воюет против армии РФ.

kapitonovih_37 07 октября 2018 | 19:06

minerr: да, 206 человек поставили раком лучшую армию Европы состоящую из сотен тысяч цекаклов...

(комментарий скрыт)

fleyta6 07 октября 2018 | 19:12

ura_123: Зато ипотеку закрыли и осталось на- помянуть.

ura_123 07 октября 2018 | 19:51

fleyta6: А некоторые не смогли,не успели даже на-помянуть заработать. Как например Сашка Житинёв,хоть к вагнеровским не относился но пример показательный...
Больше года родственники не могли тушку из Украины забрать,где её (тушку) украинские военные нашли в кюветике возле сгоревшего танка с крымской пропиской. А своим он как бы нахрен был не нужен,как тут не вспомнить фразу Бабченко ” Родина тебя кинет сынок,всегда кинет”.

huyt 07 октября 2018 | 18:25

danko1: Бандиты воюют в Донбассе на раскол и развал независимого государства Украина.

tuman13 07 октября 2018 | 18:42

huyt: И в Закарпатье тоже они?

huyt 07 октября 2018 | 18:13

Это хорошо, когда все узнали имена сепаратистов.

ykpodupa 07 октября 2018 | 18:18

huyt: Это похер !

nina51 07 октября 2018 | 18:30

huyt: как ты радеешь за бандеровцев ))) Орден тебе от Порошенко с закруткой на спине.

huyt 07 октября 2018 | 18:32

nina51: А ты от плешывого даже пенсии в свои 60 лет не получишь. Он просит до 65 работать. Денег нет на тебя.

nina51 07 октября 2018 | 18:34

huyt: уже получаю и не плохую )))

polikarpich 07 октября 2018 | 18:37

nina51: Вот и весь секрет "крутизны"! :-)))
А дурачки из ЧВК пусть и дальше свои бошки подставляют. Эт правильно! ;-)

polikarpich 07 октября 2018 | 18:34

nina51: Интересное такое явление - "бандеровцы"! Ватники их ужасно боятся и ненавидят, но ни разу в жизни не видели.

nina51 07 октября 2018 | 18:40

polikarpich: ну ты же есть )))

andreyfilippov 07 октября 2018 | 18:44

polikarpich: > Интересное такое явление - "бандеровцы"!
Не знаю, кто такие "бандеровцы" (они же "бендеровцы"), зато все хорошо знают, как выглядит настоящий Свинорыл с поросячьими от дамского ботокса глазками.

И, кстати, "бандерлогами" Путин в свое время называл не украинцев, а россиян.

nina51 07 октября 2018 | 18:59

andreyfilippov: Киплинга в США не читают )))

andreyfilippov 07 октября 2018 | 19:06

nina51: >Киплинга в США не читают )))
-------
Так в США не знают, как Путин называет свои сограждан. А Киплинга в США знают, конечно. Это СССР был читающей нацией, а не Путиностан, где даже ракеты попы вениками обрызгивают, перед тек, как утопить. И это там, где когда-то первыми запустили человека в космос.

doberman83 07 октября 2018 | 19:45

polikarpich: Почему это не видели? Видели. Один такой с наколками трезубов, "УПА" и портретом Бандеры, на допросе упорно делал вид, что по русски не понимает, а когда на колени перед ямой поставили, сразу завопил на чистейшем русском, что в Ростове учился, родственники в Краснодаре живут и вообще он Россию любит. Только не помогло...

djuga 07 октября 2018 | 18:37

huyt: Это хорошо, когда все узнали имена сепаратистов.
========================================================================

Это не сепаратисты. Это наёмники. Нормальной работы нет (или мозгов с совестью), вот и пошли в бандиты-убийцы.

huyt 07 октября 2018 | 18:44

djuga: За наёмничество уголовная статья есть в УК РФ. Вроде до 8 лет колонии.

sg104 07 октября 2018 | 18:13

300 спартанцев за сутки остановили стотысячную армию персов..
Самая лучшая и боеспособная армия Европы всего за 4 года остановила двести москалей.. Почувствойте разницу

polikarpich 07 октября 2018 | 18:27

sg104: Где, кто, кого остановил? Это из мира фэнтези?
И, кстати, поинтересуйтесь, что произошло со Спартой, вследствие тупости и ограниченности.

(комментарий скрыт)

dmast79 07 октября 2018 | 18:17

Список всех погибших под Дейр Зорром есть в сети (за подлинность не ручаюсь) - поэтому проделанная СБУ "работа" похоже заключалась в копипасте инфы с форумов военной тематики, где эти вопросы изучались довольно пристально.

region62 07 октября 2018 | 18:19

Не плачь,хохол.придет зима ...и на твоих пятках напишут маркером твои имена.

ura_123 07 октября 2018 | 18:27

region62: А что зимой? Це хлопчик,сколько уже ваши вангуют или ваенгуют ледовый период-года четыре, и чё?
Тебе бы озаботится сбором валежника пока дума разрешила,а то обложит налогом)))

huyt 07 октября 2018 | 18:29

А военную технику сепаратисты взяли с памятников-постаментов времён ВОВ и из музеев боевой славы в Донбассе,а также купили в магазине Военторг.

tuman13 07 октября 2018 | 18:40

huyt: а еще прикупили у УВС. "У Порошенко типа много". Вот только стрелять укровоякам уже почти нечем: патронный и снарядные заводы остались в ДНР и ЛНР. А в Еврапах уже все старьё Кровавому пастору продали еще в 2015.

polikarpich 07 октября 2018 | 18:32

region62: Как бы многим россиянам на пятках ничего до весны не написали при таких раскладах.

ihor_syvoryj 07 октября 2018 | 18:22

Всё честно: кто против Путина - того возят в автозаках, а кто ЗА - в катафалках.

tuman13 07 октября 2018 | 18:23

И что, что в ЧВК они работают? Даже и если и на Донбассе? И за 5 лет всего 58 погибших. Сравните:
(данные на 31.12.2016)
- 122 (груз 200), граждане Польши.

- 112 (груз 200), человек, граждане США.

- 70 (груз 200) человек граждане Канады.

- 56 (груз 200) человек, граждане Латвии.

- 60 (груз 200) человек, граждане Грузии.


- 50 (груз 200) человек, граждане Эстонии.

- 44 (груз 200), граждане Великобритании.

- 90 (груз 200) человек, граждане Литвы.

- 20 (груз 200) человек, граждане Австралии.

- 12 (груз 200), + 1 человек снайпер Микаэль Скилт, граждане Швеции.

- 10 (груз 200) человек, граждане Азербайджана.

- 211 (груз 200) человек ЧВК из Польши "ASBS Othago" - (Analizy Systemowe Bartlomiej Sienkiewicz), которой руководит Министр Обороны Польши.

- 80 (груз 200) человек ЧВК из США "Грейстоун".

- 150 (груз 200) человек ЧВК из США "Асаdemi" (до 2009г, известна как Blackwater).

Прибалтийские женщины снайперы потеряли 34 человека.

- 32 сотрудника ЦРУ, ФБР и Моссад, (20 - груз 200, 12 - груз 300). 29 июля,(груз 300) в г.Изюм, Харьковской области - руководитель АТО и глава советников США, генерал-майор Рэнди Ки. (груз 200) три его заместителя, офицеры США! 18августа, (груз 200)

И ведь это были профессионалы, контрактники против шахтёров, химиков и сталеваров...

ihor_syvoryj 07 октября 2018 | 18:27

tuman13: Прибалтийские женщины, где вы потеряли 34 человека?

tuman13 07 октября 2018 | 18:32

ihor_syvoryj: На Донбассе.

oto_davar 07 октября 2018 | 19:01

tuman13: //На Донбассе//
==============
Когда смеяться?
Ты когда гонишь дурку, ты хоть правдоподобно ври.
Сыру самосанкционного хошь?

nigelliri56 07 октября 2018 | 19:46

tuman13: Точно такая же "информация" (цифра в цифру), есть в сети и от 19 октября 2015г.. Бездоказательная туфта эта давно известна.

andy66 07 октября 2018 | 18:28

ничего, что даже по российским законам - их место в тюрьме?

tuman13 07 октября 2018 | 18:35

andy66: А ничего, что всяким "ASBS Othago", "Грейстоун". "Асаdemi" место там по украинским законам?

dmast79 07 октября 2018 | 18:36

andy66: по российским законам, в тюрьме место навальному и ко, а эти люди - контрактники минобороны - делают свою почётную работу на вполне законных основаниях. Учите матчасть!

chnch 07 октября 2018 | 19:12

dmast79: dmast79: Остался ты дурачёк без пайки сегодня. Ты ж счаз всю контору спалил! Путин говорит, что нет там российских военных, а ты "контрактники минобороны" Вот почему в патриотиках только идиоты?

srk2658lu 07 октября 2018 | 18:36

"Империя лжи и зла".
Продолжение следует...

abu_vgrobu 07 октября 2018 | 18:36

- Изя, шо там нового на Украине?
- Та все то же самое: голубые в желтом доме.

ihor_syvoryj 07 октября 2018 | 18:48

abu_vgrobu: Угадай, что это: три короны, две башки и одна задница?

samkos 07 октября 2018 | 18:40

Россия. как всегда, ушла в отрицаловку.

snikkersnepper 07 октября 2018 | 19:15

Сегодняшний вопрос "вам еще не надоело выставлять себя дебилами?" ушел в пустоту.

ura_123 07 октября 2018 | 19:53

snikkersnepper: Так ты не спрашивай у зеркала))))

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