Служба безопасности Украины опубликовала данные наемников из так называемой «частной военной комнании Вагнера»

Всего в списке 206 имен.

В СБУ утверждают, что фигуранты списка действовали в качестве внештатных сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. В основном это россияне, но есть и граждане других стран, в том числе, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Молдовы. Как говорится на сайте СБУ, 58 человек из списка погибли в Сирии в начале февраля – в столкновении с американскими военными в провинции Дейр-эз-Зор. 50 из них назывались ранее, сегодня приведены 8 новых имен. Украинская сторона заявляет, что участники сирийских боевых действий в 2014–2016 годах воевали в Донбассе в составе российских террористических формирований, некоторые из них «активно способствовали российской аннексии Крыма», а также «совершали диверсии» на территории, которая контролируется украинской армией. В частности, в спецслужбе заявили, что один из погибших под Дейр-эз-Зором ранее задерживался в Днепропетровской области и был обменян на граждан Украины. О судьбе других предполагаемых наемников информации на сайте нет. В своей публикации Служба безопасности Украины ссылается на источники, независимого подтверждения их подлинности нет. Тем не менее, как передает Радио Свобода, благодаря открытым источникам стало известно, что, по крайней мере, часть сведений о погибших в Сирии россиянах, которую опубликовала СБУ, соответствует действительности.

Российские власти отрицают существование «ЧВК Вагнера». МИД признал гибель в бою под Дейр-эз-Зором пятерых россиян и несколько десятков раненых. При этом ведомство настаивало, что все эти люди не являлись военнослужащими России.