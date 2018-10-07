К протестующим в столице Ингушетии приехал первый президент республики Руслан Аушев
В Магасе четвертый день продолжается стихийная акция против обмена территориями с Чечней. В Ингушетии продолжаются протесты против соглашения о границе с Чечней.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В Магасе четвертый день продолжается стихийная акция против обмена территориями с Чечней. В Ингушетии продолжаются протесты против соглашения о границе с Чечней.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
huyt 07 октября 2018 | 18:10
А заявку подавали за 15 суток? Разрешение на митинг есть от городской администрации? Если нет разрешения, то где автозаки и задержания за незаконную акцию?
vinnidi 07 октября 2018 | 18:16
huyt: Трусливые опричники могут задерживать только студентов очкариков и бабулек пенсионерок-а против настоящего народа- ссут как всегда крутым кипятком!!!
huyt 07 октября 2018 | 18:34
vinnidi: В Москве зато не ссут. Попробуйте несанкционированную акцию начать проводить к примеру на Горбатом мосту, вас минут через 15 уже скрутят полицаи.
vinnidi 07 октября 2018 | 18:39
huyt: Про то и речь- власть ведет себя так- как это ий
позволяет делать с собой ее народ и в данном случаи ингуши не позволяют превратить себя в терпил!!!
abidas 07 октября 2018 | 19:33
vinnidi: Трусливые опричники могут задерживать только студентов очкариков и бабулек пенсионерок-а против настоящего народа- ссут как всегда крутым кипятком!!!
Там больно не забалуешь,
небось в каждом дворе зарыто по несколько калашей*
(* у горцев принято на свадьбах в воздух стрелять)
Если честно,
лишь бы там миром всё закончилось
mmm_333 07 октября 2018 | 18:18
huyt: Ну так ведь там не очкарики, цивилизованные люди по настоящему болеющие за свою Россию. Нет, там не обезображенные интеллектом ребята, которые любят получать дотации и сидеть на корточках. Одним словом ссыт как обычно эта так называемая власть.
huyt 07 октября 2018 | 18:21
mmm_333: Да уж. Кавказ-дело тонкое. А плешывый действительно ссыт.