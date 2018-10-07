В Москве в эти минуты начинается акция в память Анны Политковской
Журналистка «Новой газеты» была убита 12 лет назад. Люди собрались на Лесной улице рядом с домом, где жила Политковская.
Анну Политковскую вспоминали сегодня и в Петербурге.
«Новая газета», где работала Анна Политковская, хотела бы передать следствию ряд материалов, но следователи не идут на контакт, сказал «Эху» заместитель главного редактора Сергей Соколов.
Заказчика убийства Анны Политковской так и не нашли.
Комментарии19
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tuman13 07 октября 2018 | 18:09
""«Новая газета», где работала Анна Политковская, хотела бы передать следствию ряд материалов,«Новая газета», где работала Анна Политковская, хотела бы передать следствию ряд материалов,""
А в этих материалах сведения, что Политковскую пристрелил лично В.В. Путин.
venezianez49 07 октября 2018 | 18:19
tuman13: “ ...лично ВВ Путин...» .......... ....... .....
Это и. так давно известно каждому «либералу»..
Наверное, «Новая» нашла его золотой пистолет
с его отпечатками
filosof64 07 октября 2018 | 18:43
venezianez49: лучше бы "оно" в лужу пернуло, чем бредило...кретин.
pattrick 07 октября 2018 | 18:51
Руслан Левиев, основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team, имеет неопровержимые доказательства, в том что Анатолий Чепига заказчик убийства Анны Политковской.
banyi4 07 октября 2018 | 18:14
И кто там собирается, прошу прощения? Большинство известных уродцев уже на подсосе в иных странах) А здесь кучка больной демшизы будет ( не могучая , конечно , кучка) ))
filosof64 07 октября 2018 | 18:41
banyi4: Как говорил герой Папанова: если ты идиот, то это надолго. Иди смотри нтв….дебилоид.
tuman13 07 октября 2018 | 18:49
banyi4: Вы не правы - могучая кучка, могучая... Ну, типа filosof64. Только вот трогать её противно - вони много.
banyi4 07 октября 2018 | 18:18
А сообщили НЕКИЕ проверенные источники, что Политковская хотела передать в генпрокуратуру сведения о мошенничестве в рядах демшизы, но не успела , а оставила всё в тайнике - для Немцова. Он их потом нашёл, но у демшизы - длинные руки....
vbsvob 07 октября 2018 | 18:30
Убили в день рождения Путина, может быть, в подарок.
banyi4 07 октября 2018 | 18:37
vbsvob: Типа сюрпиз? Он до этого дня и не знал о ней )
malanoff 07 октября 2018 | 18:35
Заказчик на слуху , его поэтому искать никому уже не интересно. Не по Шерлокхолмски.
banyi4 07 октября 2018 | 18:41
malanoff: Это вы на Муратова намекаете? Доказательств - НЕТ! Хотя мотивчик , может быть. Репутация однако )
parasuk_ 07 октября 2018 | 18:47
malanoff: муратов, помнится, что-то про ребрендинг мазепы-политковской писал. Сделали святую анну из лживой журналюшки :)
maestro_air 07 октября 2018 | 18:40
У заказчика сегодня день рождения! Но тссс. Мы об этом не знаем!
parasuk_ 07 октября 2018 | 18:41
Ай-яй-яй, никто не хочет общаться с лживыми журналюшками из новой газеты. Вокзальных бомжей так же сторонятся :)
good_sky 07 октября 2018 | 18:47
«Следствие закончено, забудьте»
Случай с Политковской это пример всем нам
К чему приводит любовь к чеченским боевикам.
genviru Геннадий Вилнер 07 октября 2018 | 18:48
Не нашли чёрную кошку в тёмноё комнате, тем более зная, что кошки в ней нет.
eduard53 07 октября 2018 | 19:02
Не то чтобы не нашли, не хотели отвлекать-беспокоить ...
buzukin1905 07 октября 2018 | 19:26
Новая газета превратилась просто в какой-то источник агнцев для заклания. Этакое целевое издание - а не посмотреть ли на эту ситуацию с других позиций, чем нам предлагает редакция?