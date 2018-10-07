В Москве в эти минуты начинается акция в память Анны Политковской

Журналистка «Новой газеты» была убита 12 лет назад. Люди собрались на Лесной улице рядом с домом, где жила Политковская.

Анну Политковскую вспоминали сегодня и в Петербурге.

«Новая газета», где работала Анна Политковская, хотела бы передать следствию ряд материалов, но следователи не идут на контакт, сказал «Эху» заместитель главного редактора Сергей Соколов.

Заказчика убийства Анны Политковской так и не нашли.