Подмосковная электричка насмерть сбила двух молодых людей. Погибшим было 21 и 24 года
Как сообщили в СК, они переходили железнодорожные пути в неположенном месте, причем в нескольких сотнях метров был наземный переход на станции Кокошкино Наро-Фоминского района, передает Интерфакс.
Комментарии4
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tuman13 07 октября 2018 | 17:39
Бананы в ухи воткнут, и ничего не видят.
vezdehod 07 октября 2018 | 18:12
В нескольких сотнях был наземный переход...Сколько метров до километра?
yulya_cikina25 07 октября 2018 | 17:53
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abu_vgrobu 07 октября 2018 | 18:04
"Дебильники" в уши вставят, в айфон воткнутся.....