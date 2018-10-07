Советник президента Турции заявил, что пропавший саудовский журналист был убит в генконсульстве страны в Стамбуле
Власти Турции полагают, что к этому причастна группа из пятнадцати подданных Саудовской Аравии, — сказал агентству Reuters советник Эрдогана Ясин Актай. Журналист Джамаль Хашкаджи, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии, во вторник отправился в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов. Его невесту в здание не пустили. С тех пор журналиста никто не видел.
Комментарии3
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timbuktu 07 октября 2018 | 17:35
эрдоган супротив саудидов - кто кого!
michael_c 07 октября 2018 | 17:40
России есть куда стремиться ...
tsp 07 октября 2018 | 17:45
michael_c: ну, нет, Эрдогану Россию не догнать. Несмотря ни на что, Турция пока что - демократическая страна.