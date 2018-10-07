Волейболистка сборной России Наталия Гончарова пропустит оставшиеся матчи чемпионата мира в Японии

Травма, полученная спортсменкой в матче с командой США, оказалась серьезной.

Гончарова получила повреждение левого плеча в заключительном матче первого этапа против команды США . Главный тренер команды Вадим Панков заявил тогда, что срок восстановления волейболистки пока неизвестен. И вот сегодня выяснилось, что травма оказалась серьезной. Гончарова отправляется домой и на ЧМ больше не сыграет. Неприятное известие сплотило российскую команду. В отсутствии Натальи, наши провели едва ли не лучшую игру на турнире, уверенно переиграв турецких волейболисток со счетом 3-0. Стоит напомнить, что Гончарова — безоговорочный лидер нашей команды. В пяти проведенных матчах она набирала в среднем по 22 очка. И тренерскому штабу Российской сборной предстоит серьезно поломать голову перед решающими матчами.

Ближайшую игру на Чемпионате Мира наши волейболистки проведут 8 октября против сборной Болгарии.