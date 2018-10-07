На Землю вернули пылевой фильтр с корабля «Союз»
С его помощью космонавты проводили эксперимент по поиску отверстия, через которое уходил воздух.
Российские космонавты на Международной космической станции собирали доказательства появления отверстия в обшивке корабля. Это необходимо для проведения расследования. В пылевом фильтре будут искать металлическую стружку, которая могла попасть туда через щель. Из алюминия сделан герметичный бытовой отсек, его следы попытаются найти среди пыли. Если их обнаружат, значит отверстие было сделано в условиях орбитального полета, сообщил РИА источник в ракетно-космической отрасли. В середине ноября космонавты выйдут в открытый космос, где вскроют противометеоритную защиту космического корабля. Это нужно сделать для осмотра отверстия снаружи. «Союз МС-09» будет находиться в составе МКС до декабря.
Комиссия по расследованию появления дыры в корабле «Союз» установила, что ее сделали преднамеренно.
Комментарии17
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позорная страница истории американской космонавтики пишется на наших глазах
vladimirbelarus 07 октября 2018 | 17:14
Рогозин пусть понюхает пыль и по запаху определит кто сверлил. Когда русские сверлят, они про привычке сдувают пыль губами, а американцы аккуратно убирают потом пылесосом..
sg104 07 октября 2018 | 17:34
vladimirbelarus:
Ты сначала член понюхай, мразь, прежде чем тут тут будешь своим хозявам лизать прилюдно..
Пшел на хуй, щенок..
compare 07 октября 2018 | 17:40
sg104: а что ты,петух,так крылья-то раскинул? давно не "чепушили"? еще даешь советы пойти на то,на чем сам постоянно "вертишься",да незнакомым людям...хамло ты.холопское...
sg104 07 октября 2018 | 17:49
compare:
Я просто ответил такому же пидорасу как и ты. Чо овзбудился то, дырявый? И ты иди на хуй, козел..
kremlefurer 07 октября 2018 | 17:44
sg104: В гости а лахту 2 зовешь, так у вас самотык расписан для своих на десятилетие.
novirusich 07 октября 2018 | 17:38
vladimirbelarus: Смеетесь, а дело-то серьезное.
Попытки придумать отмазку
, чтобы снять с себя виду крайне опасны тем, что настоящая причина появления отверстия не будет установлена, а значит не будет и устранена.
И в следующий раз все может кончиться гораздо хуже.
Одражды из-за такого же отверстия уже погибли трое космонанавтов:Владислав Волков, Георгий Добровольский и Виктор Пацаев ,
vezdehod 07 октября 2018 | 17:50
vladimirbelarus:
Рогозин пусть понюхает пыль и по запаху определит кто сверлил. Когда русские сверлят, они про привычке сдувают пыль губами, а американцы аккуратно убирают потом пылесосом..
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Этот фильтр будут исследовать российские специалисты" ,которые вскрывали "Чёрный ящик" - посмеялись досыта.
valtameri 07 октября 2018 | 17:15
Мыши на борту?
Преднамеренность нашла комиссия на Земле. Так там каждый второй - рогозин.
sergo_25_26 07 октября 2018 | 17:36
valtameri: а какая комиссия утвердила эту комиссию?
abu_vgrobu 07 октября 2018 | 17:26
По факту "партнёры" уже признались - "Он напомнил, что 15 ноября члены экипажа МКС выйдут в открытый космос, чтобы обследовать отверстие снаружи. Однако от дальнейших комментариев по ходу расследования глава «Роскосмоса» отказался из-за договорённостей с NASA. «Сейчас скажу что-то лишнее — будет дыра в отношениях (с NASA. — RT)», — отметил Рогозин."
ura_123 07 октября 2018 | 17:35
abu_vgrobu: Рогозин твой партнёр?
compare 07 октября 2018 | 17:42
ura_123: та ни...такого холопа ,"дырявить" могет только "равный" по "зачморенности"............
ura_123 07 октября 2018 | 18:08
compare: Типа патрика или мудака с номером 104?
;-)
sasass 07 октября 2018 | 17:38
В процессе сборки корабля в производственных условиях всегда остается пыль и стружка в многослойном корпусе корабля и поэтому пылевой вильтер может засосать что угодно...
dm2 07 октября 2018 | 18:07
каким образом вернули? может быть вернут?