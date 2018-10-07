На Землю вернули пылевой фильтр с корабля «Союз»

С его помощью космонавты проводили эксперимент по поиску отверстия, через которое уходил воздух.

Российские космонавты на Международной космической станции собирали доказательства появления отверстия в обшивке корабля. Это необходимо для проведения расследования. В пылевом фильтре будут искать металлическую стружку, которая могла попасть туда через щель. Из алюминия сделан герметичный бытовой отсек, его следы попытаются найти среди пыли. Если их обнаружат, значит отверстие было сделано в условиях орбитального полета, сообщил РИА источник в ракетно-космической отрасли. В середине ноября космонавты выйдут в открытый космос, где вскроют противометеоритную защиту космического корабля. Это нужно сделать для осмотра отверстия снаружи. «Союз МС-09» будет находиться в составе МКС до декабря.

Комиссия по расследованию появления дыры в корабле «Союз» установила, что ее сделали преднамеренно.