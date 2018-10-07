СБУ заявила, что установила личности более двухсот наемников из российской частной военной компании Вагнер

Служба безопасности Украины заявила, что установила личности более двухсот наемников из российской частной военной компании Вагнер. На сайте СБУ опубликованы их фамилии, имена с указанием гражданства и места рождения. В украинской спецслужбе утверждают, что эти люди действовали в качестве внештатных сотрудников Главного управления российского генштаба, которое ранее называлось ГРУ. В Киеве заявляют, что эти наемники участвовали в боевых действиях в Сирии и Донбассе, а до этого способствовали присоединению Крыма к России.