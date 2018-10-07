СБУ заявила, что установила личности более двухсот наемников из российской частной военной компании Вагнер
Служба безопасности Украины заявила, что установила личности более двухсот наемников из российской частной военной компании Вагнер. На сайте СБУ опубликованы их фамилии, имена с указанием гражданства и места рождения. В украинской спецслужбе утверждают, что эти люди действовали в качестве внештатных сотрудников Главного управления российского генштаба, которое ранее называлось ГРУ. В Киеве заявляют, что эти наемники участвовали в боевых действиях в Сирии и Донбассе, а до этого способствовали присоединению Крыма к России.
Комментарии53
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michael_c 07 октября 2018 | 17:45
Надо подавать списки наёмников в "Интерпол" . Блокировать им выезд за границу ...
dmast79 07 октября 2018 | 17:56
michael_c: Да ладно, Интерпол занимается поиском преступников, но для этого нужно подать целый пакет серьёзных документов, а не "список".
michael_c 07 октября 2018 | 18:04
dmast79: Список можно подать уже сейчас . Пока собирать доказательства , они понадобятся после задержания за пределами Р
michael_c 07 октября 2018 | 18:07
dmast79: michael_c: России , при суде для экстрадиции в Украину ...
dmitry17___17 07 октября 2018 | 17:59
yulya_cikina25 предлагает всем sg104 и ykpodupa, экое извращение.
sg104 07 октября 2018 | 17:12
Ебать скаклы Педю подставили.. Всего 200? А пидрашенко говорил что 200 000!!! Это что получается? Вся лучшая армия Европы не может совладать с 200-ми Российскими наемниками? Как минимум стыдно )))
Скаклы есть на форуме? Вы уже обосрались от стыда и записались в добюровольцы? ))))
Пиздец, дебилы на Окраине
edyunia 07 октября 2018 | 17:18
sg104: \\Вы уже обосрались от стыда и записались в добюровольцы? )))\\
Исходя из того как московиты палятся, хохлам нефиг стыдится и, тем более, куда-либо записываться.
ykpodupa 07 октября 2018 | 17:19
edyunia: В Киеве заявляют, что эти наемники участвовали в боевых действиях в Сирии и Донбассе, а до этого способствовали присоединению Крыма к России...
Но ведь это не все ,до Крыма они уничтожили жизнь на Марсе ,потом расправились с динозаврами ,устроили всемирный потоп , потом мешали своими советами Моисею из за чего тот сорок лет водил их же по пустыне ! Да ,много беды они принесли человечеству ... а командовал ими... Чепига !
vezdehod 07 октября 2018 | 17:41
Где наши не отметились и - теперь их будут искать по всему миру и есть надежда, что всех определят.
tuman13 07 октября 2018 | 17:42
edyunia: А разве хохлы чего-нибудь стыдяться?
parasuk_ 07 октября 2018 | 17:44
edyunia: в порашкиной охранке после списка бабченко еще мордочку от говна не отмыли. А уже за новой порцией лезут :)
dmast79 07 октября 2018 | 17:18
sg104: Опять поди футбольные команды в ГРУшников записали?
Но смех смехом, а поездки в Сирию и работа там ни о чём не говорит - в той же Сирии полно гражданских подрядчиков, например у меня знакомый ездил туда в командировку по линии ремонта и обслуживания энергетического оборудования. Вполне официальный контракт, никакой секретности. Вот и его имя, небось, хохлы в список "вагнеровцев" внесли.
novirusich 07 октября 2018 | 17:22
dmast79: Да, не позавидуешь твоему знакомому, небось теперь постоянно будет с полными штанами ходить.
И что ему посоветовать непонятно. Разве что штаны чаще стирать.
dmast79 07 октября 2018 | 17:31
novirusich: С чего ему вообще париться из-за каких то хохляцких списков? Это тоже самое, как реагировать на гримасничанье обезьян в зоопарке. Тем более за такую работу хорошо платят - я бы тоже поехал, если бы предложили (и дали отпуск на основной работе), и плевать на хохлов с высокой колокольни.
ura_123 07 октября 2018 | 17:32
dmast79: Чувачок:речь идёт о вооружённых наёмниках на территории Украины. Так что можешь передать своему знакомому из футбольной команды что ему ничего не угрожает,во всяком случае пока С-300 не поставили на боевое дежурство,ну а там как повезёт...
dmast79 07 октября 2018 | 17:44
ura_123: На территории украины полно всякого вооружённого сброда, в т. ч. террористов сбежавших из Чечни, алкашей и мародёров из нацбатов, просто уголовных элементов, которые благодаря майдану получили возможность грабить на почти законных основаниях... Так что я бы на месте хохлов не особо парился из-за каких-то там полумифических вагнеровцев - угроза от них минимальна, в отличие от. И не надо рассказывать сказки, как всё на украине здорово - оттуда к нам в Россию за последние годы приехало столько народу, что из их слов мнение о жизни в неньке - вполне определённое.
ura_123 07 октября 2018 | 17:59
dmast79: Как ты точно описал контингент ОРДЛО,коротко и ёмко)))
dmast79 07 октября 2018 | 18:03
ura_123: Контингент, уничтоженный бойцами ДНР и ЛНР - так будет правильнее.
А вам лично - встречи в тёмном переулке с пережравшим "хероем АТО" из батальона Торнадо.
ura_123 07 октября 2018 | 18:15
dmast79: Откуда в рассеюшке какие то торнадовцы?
А вот сбрендившего защитнега рускыга миру на Украине,запросто. Причём твои шансы явно выше моих)))
vinnidi 07 октября 2018 | 17:22
sg104: Пригожинское бородатое номерное педрило вас гниду конченную опять из дерьма пригожина клонировали- устал вас ублюдину вносить в черный список пригожинских педерастов!!!
sg104 07 октября 2018 | 17:39
vinnidi:
Теперь я спокойно могу твоей самке приветики слать после того как ее отпехожил. Ты мои каменты не увидишь, пидар рогоносный ))) И мамка твоя понесла от всех бомжей района. Тоже думала никто не узнает что за животное тебя зачало..
Уже забинил, пидар? Ну пусть другие читают, отсосенец..
kypykyky 07 октября 2018 | 17:54
vinnidi: савушкинским дали зелёный свет. воры увидели края и обосрались. кто то ещё имеет сомнения насчёт Эха?
mbh_vor__n1 07 октября 2018 | 17:23
Это правильно.
Имена героев должен знать каждый.
И, конечно, их должен знать всякий бандит-бандеровец, дабы не забывал, кто его печень об асфальт размазывал и в котлах с навозом смешивал. ;-)
chnch 07 октября 2018 | 17:45
sg104: Что, на опхмел не хватило, вот злобу дурную изливаешь? Без мата и мысль высказать не можешь? Уродец ты моральный... В бан...
kypykyky 07 октября 2018 | 17:50
sg104: гыыы гыыыыы когда твой фюрер сделает губером лошадь. гыыы
vladimirbelarus 07 октября 2018 | 17:16
Поганой метлой гнать отовсюду российских военных преступников! До тюрьмы!
dmast79 07 октября 2018 | 17:21
vladimirbelarus: С какой это стати люди, сражавшиеся с международными террористами и неонацистской бандеровской сволочью - преступники? Они герои, а вот те, кто говорит о защите национальных интересов России как о преступлении - предатели и иуды, вот их то и надо наказывать вплоть до тюрьмы!
ura_123 07 октября 2018 | 18:01
dmast79: Неонацистской и ещё бандеровской)))) Когнитивный диссонанс. Доктор Бильжо помог бы! Наверное....
dmast79 07 октября 2018 | 18:12
ura_123: Доктор Сталин, и ассистент Берия - тут помогут гораздо лучше. Пеньковая верёвка, и всё, никаких диссонансов.
ixy11 07 октября 2018 | 17:28
vladimirbelarus: неее, дурачёк, с метлой ты даж обосрацца не успеешь))
severnaj 07 октября 2018 | 17:35
ixy11: А вас уже и гонят и бьют. Так что щеки -то не надувай, а то лопнешь как та лягушка, возомнившая себя быком :-))))
dmast79 07 октября 2018 | 17:50
severnaj: И кто кого побил, и кто прогнал? Вроде из последнего - Хабиб Нурмагомедов отметелил заносчивого ирландца..
timber_head 07 октября 2018 | 17:56
dmast79: Слышь, хлеборез, твой Хабиб уже почти семь лет как в Штаты на ПМЖ перебрался.
dmast79 07 октября 2018 | 18:08
timber_head: Походу пока я хлеб резал, ты сральник зубной щёткой надраивал? А по теме - в США вся бойцовская инфраструктура, что бы не выпасть из обоймы приходится там бывать и там же драться.
protoukrop 07 октября 2018 | 17:38
vladimirbelarus: Российские "военные преступники" в отличии от украинских военных никогда не бомбили города. Один авиационный удар с десятком разорванных женщин в центре Луганска чего стоит. За это руководство Руины при нормальном международном праве давно должно было быть отправлено в Гаагу.
vinnidi 07 октября 2018 | 18:09
protoukrop: Чмо пригожинское- в чечне камня на камне не оставили особенно после ковровых бомбандировок Грозного- или вы тварь холуйская забыли об этом ???
severnaj 07 октября 2018 | 17:20
СБУ молодцы. Хорошая работа. В отличие от клоунов из ГРУ.
nina51 07 октября 2018 | 17:27
severnaj: предательница Родины ?
curhatuy6 07 октября 2018 | 17:36
nina51: "Три богатыря" причем учтите - ТРИ глагол:)))
nina51 07 октября 2018 | 17:48
curhatuy6: приходящий художник это как ? по вызову что ли )))
vezdehod 07 октября 2018 | 17:43
nina51:
severnaj: предательница Родины ?
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Кого она предала недоумок - неужели тебя урода?
nina51 07 октября 2018 | 17:54
vezdehod: Кающийся Петр, ты все хамишь ? Пенсия закончилась ? Так топай вездеход на биржу труда, чем у бабки на шее сидеть )))
ura_123 07 октября 2018 | 18:03
nina51: Пенсия и биржа труда... Тебя само ничего не смущает?
dmast79 07 октября 2018 | 17:59
nina51: Да похоже обычная майданная скакунья с украины - тут их наверное больше чем россиян.
ura_123 07 октября 2018 | 18:20
dmast79: О да,нина она такая)))
stakanoff 07 октября 2018 | 18:16
severnaj: героя Окраины Наденьку посадили, Бабченко замочили и воскресили - конечно молодцы! LOL!
sergo_25_26 07 октября 2018 | 17:34
Да зачем их выявлять. Это просто бараны для убоя. Вот вроде они есть, а раз и их больше нет, как в Сирии.
parasuk_ 07 октября 2018 | 17:38
А ядерный миномет нашли из которого порашкиных вояк обстреливали? :)
sasass 07 октября 2018 | 17:43
На Шойгу валиться реальная угроза - он конечен не может знать все нюансы работы ГШ и ее разведки - ведь он строительный прораб по образованию..
dmast79 07 октября 2018 | 17:52
sasass: В чём же эта угроза, позвольте поинтересоваться?
abu_vgrobu 07 октября 2018 | 17:47
Позицию Украины по отношению к России можно описать одной фразой: Клятые москали, шоп вы попередохли, дайте денег..
stakanoff 07 октября 2018 | 18:13
abu_vgrobu: и ведь дают....