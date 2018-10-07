Уголовное дело возбудили после массовой драки в шестой колонии Омска

В результате неё пострадало больше 20-ти заключённых, сообщила пресс-служба регионального управления СК. По некоторым данным волнения в колонии продолжаются, часть заключённых объявила голодовку.

Дело расследуют по статье дезорганизация работы исправительного учреждения. Волнения в шестой колонии Омска, где сидят впервые осуждённые за тяжкие преступления — произошли накануне вечером. В управлении ФСИН Омской области сообщили о драке групп заключённых. Заявив, что спецсредств при разгоне не применяли. По словам правозащитника Льва Пономарёва, группа осуждённых избила так называемых «активистов» — тех, кто сотрудничает с тюремной администрацией. Сайт ngs55 со ссылкой на источник в региональном МВД сообщил, что бунт начался из-за плохого обращения с зэками. Из окон люди вывесили простыни с надписью «Помогите». Их родственники собрались у входа в колонию и попытались выяснить у силовиков, чем вызваны просьбы о помощи. Людям ничего не объясняли. Оцепление возле колонии усилили. Несколько женщин при входе задержали. Портал также сообщает, что к ней стянули почти всю полицию и пытаются скрыть ситуацию от журналистов. Источник в МВД рассказал сайту, что заключённые намерены вскрыть себе вены если начнётся штурм колонии. МБХ Медиа сообщил о голодовке среди заключённых.

В Общественной наблюдательной комиссии Омской области утверждают, что массовых волнений в колонии нет. О том же ранее сообщил ФСИН.