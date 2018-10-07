Уголовное дело возбудили после массовой драки в шестой колонии Омска
В результате неё пострадало больше 20-ти заключённых, сообщила пресс-служба регионального управления СК. По некоторым данным волнения в колонии продолжаются, часть заключённых объявила голодовку.
Дело расследуют по статье дезорганизация работы исправительного учреждения. Волнения в шестой колонии Омска, где сидят впервые осуждённые за тяжкие преступления — произошли накануне вечером. В управлении ФСИН Омской области сообщили о драке групп заключённых. Заявив, что спецсредств при разгоне не применяли. По словам правозащитника Льва Пономарёва, группа осуждённых избила так называемых «активистов» — тех, кто сотрудничает с тюремной администрацией. Сайт ngs55 со ссылкой на источник в региональном МВД сообщил, что бунт начался из-за плохого обращения с зэками. Из окон люди вывесили простыни с надписью «Помогите». Их родственники собрались у входа в колонию и попытались выяснить у силовиков, чем вызваны просьбы о помощи. Людям ничего не объясняли. Оцепление возле колонии усилили. Несколько женщин при входе задержали. Портал также сообщает, что к ней стянули почти всю полицию и пытаются скрыть ситуацию от журналистов. Источник в МВД рассказал сайту, что заключённые намерены вскрыть себе вены если начнётся штурм колонии. МБХ Медиа сообщил о голодовке среди заключённых.
В Общественной наблюдательной комиссии Омской области утверждают, что массовых волнений в колонии нет. О том же ранее сообщил ФСИН.
Комментарии5
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sg104 07 октября 2018 | 17:14
Да пусть сдохнут урки ебаные..
buva53 07 октября 2018 | 17:26
sg104: Желаю чтоб тебя посадили по беспределу, потом отмудохали на зоне, а тебе шли косяком письма от таких как ты ублюдков - пусть сдохнет урка. Может поумнеешь.
sg104 07 октября 2018 | 17:30
buva53:
Прикинь, пидар. Живу честно и ко мне никаких претензий. А ты видать шехеришься, мразь.. Ну давай, еще что нибудь пожелай, животное ))) Пшел вон, щенок!!!
sasass 07 октября 2018 | 17:47
Швы власти расходятся везде - скрепы сгнили даже в самих ответственных местах...)))