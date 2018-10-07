«Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью в матче 10-го тура премьер-лиги
Встреча в Грозном завершилась со счетом 0:0.
В турнирной таблице «Ахмат» на 9-м месте, Анжи – на 13-м.
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Встреча в Грозном завершилась со счетом 0:0.
В турнирной таблице «Ахмат» на 9-м месте, Анжи – на 13-м.
Комментарии1
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yulya_cikina25 07 октября 2018 | 16:38
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