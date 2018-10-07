Силуанов заявил, что у правительства нет и не было планов переводить долларовые счета граждан в рублевые
Вице-премьер Антон Силуанов заявил, что у правительства нет и не было планов переводить долларовые счета граждан в рублевые. В телеэфире министр финансов подчеркнул, что населению не стоит бежать в банки и скорей снимать валюту. Силуанов отметил, что отказ от доллара в торговле с другими странами не предполагает ограничения на использование американской валюты россиянами.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Bloomberg не исключил, что в случае новых санкций США клиентам банков могут вернуть средства с долларовых депозитов в рублях.
Комментарии23
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malanoff 07 октября 2018 | 16:34
Силуанов вовремя понял , что у них и рублей то нет .
archibald_dandy_esquire 07 октября 2018 | 16:37
malanoff:
ну, ППЦ вам, россияне - грядёт чёрный рынок валюты
vinnidi 07 октября 2018 | 16:39
malanoff: Вопрос в другом- можно ли верить данным господам?, когда у них идеи и планы меняются как у шизофреников настроение- по пять раз на день!!!
vsevolodsamara 07 октября 2018 | 16:50
Да кто им верит то ещё?
aleksandr39 07 октября 2018 | 17:08
malanoff: Силуанов как обычно врет ,коррупционер из ОПГ " днр -лугандон " .
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cromwel 07 октября 2018 | 16:47
Если он сказал что нет таких планов, значит они есть. Он же не сказал что не будут это делать. Просто планы в любую секунду меняются. И будет как при Хрущеве, расстрел за валюту. Вот к чему Путин нас привел. Россия, вперед!
begly_ 07 октября 2018 | 16:53
И таки не соврал. Вице премьер и правительство тоже граждане., и эти граждане не собирались переводить свои доллары в рубли.
Верю.
art_ 07 октября 2018 | 17:02
begly_: eduard53: ну, а вдруг запретят сша хождение доллара в рф? вот и юлят и будут продолжать это делать - другого не умеют. как говорится, охота пуще неволи
begly_ 07 октября 2018 | 17:12
art_:
США могут не запретить, а подсыпать долларов, для укрепления этой валюты на шарике.
Станок только смажем.
art_ 07 октября 2018 | 17:13
begly_: они могут все. одно другому не мешает... а самим что-нибудь сделать, никак?
art_ 07 октября 2018 | 16:56
у костина голова - это действительно кость. у силуанова она посильнее, но чуть
eduard53 07 октября 2018 | 16:57
Помнится, где-то за день-два до грабительского дефолта-98, Ельцин в телеке божился,
что такого не может быть и не будет ...
art_ 07 октября 2018 | 17:10
eduard53: сравнили... тогда был блеф, а сейчас - идиотизм
tag188 07 октября 2018 | 16:58
Вообще, не вижу смысла держать валютные счета в российских банках, под те смешные проценты, что там установлены.
В любом раскладе, дома в 3х литровой банке сохранней будут.
zurrog_ 07 октября 2018 | 17:04
Напомню, что мы живём в "королевстве вранья" и кривых зеркал. Не будем проводить пенсионную реформу - значит - будем. Нас там нет - значит - мы там есть. Не будем конвертировать вклады - здесь значит - будем. "Не надо снимать со счетов валюту" - срочно бегите и снимайте всё до цента. Срочно!
neyexo 07 октября 2018 | 17:06
Силуанов сказал не было и нет, но не сказал "не будет"
don_ballon 07 октября 2018 | 17:14
Для перевода долларовых вкладов в рубли не нужны никакие планы. Распоряжение правительства, и всё.
О дедолларизации и говорить нечего-бред сивой кобылы. Выстрел в свою же ногу.
podwodnik 07 октября 2018 | 17:20
"... населению не стоит бежать в банки и скорей снимать валюту ...".
"Значит хорошие сапоги, надо брать" (Служебный роман).
rook76 07 октября 2018 | 17:22
Кто же тебе поверит?
ostrov_ok 07 октября 2018 | 17:42
" ..значит будут грабить..."(кф Свадьба в Малиновке)
krs_sk 07 октября 2018 | 17:49
Надо долларей прикупить ишо))