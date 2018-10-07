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16:32, 07 октября 2018

Силуанов заявил, что у правительства нет и не было планов переводить долларовые счета граждан в рублевые

Вице-премьер Антон Силуанов заявил, что у правительства нет и не было планов переводить долларовые счета граждан в рублевые. В телеэфире министр финансов подчеркнул, что населению не стоит бежать в банки и скорей снимать валюту. Силуанов отметил, что отказ от доллара в торговле с другими странами не предполагает ограничения на использование американской валюты россиянами.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Bloomberg не исключил, что в случае новых санкций США клиентам банков могут вернуть средства с долларовых депозитов в рублях.

Комментарии

23

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malanoff 07 октября 2018 | 16:34

Силуанов вовремя понял , что у них и рублей то нет .

archibald_dandy_esquire 07 октября 2018 | 16:37

malanoff:
ну, ППЦ вам, россияне - грядёт чёрный рынок валюты

vinnidi 07 октября 2018 | 16:39

malanoff: Вопрос в другом- можно ли верить данным господам?, когда у них идеи и планы меняются как у шизофреников настроение- по пять раз на день!!!

vsevolodsamara 07 октября 2018 | 16:50

Да кто им верит то ещё?

aleksandr39 07 октября 2018 | 17:08

malanoff: Силуанов как обычно врет ,коррупционер из ОПГ " днр -лугандон " .

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malanoff 07 октября 2018 | 16:45

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cromwel 07 октября 2018 | 16:47

Если он сказал что нет таких планов, значит они есть. Он же не сказал что не будут это делать. Просто планы в любую секунду меняются. И будет как при Хрущеве, расстрел за валюту. Вот к чему Путин нас привел. Россия, вперед!

begly_ 07 октября 2018 | 16:53

И таки не соврал. Вице премьер и правительство тоже граждане., и эти граждане не собирались переводить свои доллары в рубли.
Верю.

art_ 07 октября 2018 | 17:02

begly_: eduard53: ну, а вдруг запретят сша хождение доллара в рф? вот и юлят и будут продолжать это делать - другого не умеют. как говорится, охота пуще неволи

begly_ 07 октября 2018 | 17:12

art_:

США могут не запретить, а подсыпать долларов, для укрепления этой валюты на шарике.
Станок только смажем.

art_ 07 октября 2018 | 17:13

begly_: они могут все. одно другому не мешает... а самим что-нибудь сделать, никак?

art_ 07 октября 2018 | 16:56

у костина голова - это действительно кость. у силуанова она посильнее, но чуть

eduard53 07 октября 2018 | 16:57

Помнится, где-то за день-два до грабительского дефолта-98, Ельцин в телеке божился,
что такого не может быть и не будет ...

art_ 07 октября 2018 | 17:10

eduard53: сравнили... тогда был блеф, а сейчас - идиотизм

tag188 07 октября 2018 | 16:58

Вообще, не вижу смысла держать валютные счета в российских банках, под те смешные проценты, что там установлены.
В любом раскладе, дома в 3х литровой банке сохранней будут.

zurrog_ 07 октября 2018 | 17:04

Напомню, что мы живём в "королевстве вранья" и кривых зеркал. Не будем проводить пенсионную реформу - значит - будем. Нас там нет - значит - мы там есть. Не будем конвертировать вклады - здесь значит - будем. "Не надо снимать со счетов валюту" - срочно бегите и снимайте всё до цента. Срочно!

neyexo 07 октября 2018 | 17:06

Силуанов сказал не было и нет, но не сказал "не будет"

don_ballon 07 октября 2018 | 17:14

Для перевода долларовых вкладов в рубли не нужны никакие планы. Распоряжение правительства, и всё.
О дедолларизации и говорить нечего-бред сивой кобылы. Выстрел в свою же ногу.

podwodnik 07 октября 2018 | 17:20

"... населению не стоит бежать в банки и скорей снимать валюту ...".

"Значит хорошие сапоги, надо брать" (Служебный роман).

rook76 07 октября 2018 | 17:22

Кто же тебе поверит?

ostrov_ok 07 октября 2018 | 17:42

" ..значит будут грабить..."(кф Свадьба в Малиновке)

krs_sk 07 октября 2018 | 17:49

Надо долларей прикупить ишо))

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