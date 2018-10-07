Вице-премьер Антон Силуанов заявил, что у правительства нет и не было планов переводить долларовые счета граждан в рублевые. В телеэфире министр финансов подчеркнул, что населению не стоит бежать в банки и скорей снимать валюту. Силуанов отметил, что отказ от доллара в торговле с другими странами не предполагает ограничения на использование американской валюты россиянами.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Bloomberg не исключил, что в случае новых санкций США клиентам банков могут вернуть средства с долларовых депозитов в рублях.