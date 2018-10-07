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16:31, 07 октября 2018

Лидеры России и Израиля договорились о первой встрече после того, как сирийские ПВО сбили Ил-20

Москва обвинила в этом Израиль. Встречу с Владимиром Путиным Биньямин Нетаньяху анонсировал на совещании израильского правительства в Иерусалиме.

Комментарии

38

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ykpodupa 07 октября 2018 | 16:36

Интересно ,что этот шлимазл будет клянчить у Путина ?)

mbh_vor__n1 07 октября 2018 | 16:42

Приполз Биньямин, как побитая собака, на поклон к Владимиру Владимировичу.

shplint_05 07 октября 2018 | 16:46

Сейчас лживые евреи начнут опять что-то выпрашивать. Дулю им, гадам. С ними только на языке оружия можно разговаривать.

begly_ 07 октября 2018 | 16:58

shplint_05:

Бдишь службу Эховский подонок.
Ну бди бди.
Что ни так?, хороший подарок президенту в День рождения. Встреча с лидером любой страны, даже такой как Израиль, лучшее, что можно подарить Путину.

arye_11 07 октября 2018 | 17:02

shplint_05:
mbh_vor__n1:
ykpodupa:
Три комментария от трех пользователей, но смысл практически один - "Ихий то к нашему барину приполз".
Ребята.
Это не ваши мысли, это не вы говорите сейчас - это говорит генетическая память пятидесяти поколений ваших предков, дворовых холуёв.
Чем холуй отличается от человека?
А тем, что из всего разнообразия человеческих отношений он понимает только систему отношений "барин - холуй".
Если ты барин, то я перед тобой лежу в грязи.
Но если барин я, то ложись ты.
А иначе никак. Именно в этом и состоит мировая гармония для дворового холуя

nina51 07 октября 2018 | 17:31

arye_11: А в Исраэле не так ?)))

arye_11 07 октября 2018 | 17:41

nina51:
А в Исраэле не так от слова совсем.
В Исраэле Власть Закона, в отличии от Закона Власти в России.
В Исраэле в полную силу работает система противовесов - четырех независимых ветвей власти - законодательная, исполнительная, судебная и Пресса.
И каждая система "ловит блох" на трех прочих системах и всех пасет настырная пресса.
"Израильская Пресса делает диктатуру невозможной, а демократию невыносимой"(Шимон Перес).
И вам того же желаю(где-то к началу четвертого тысячелетия и научитесь)

nina51 07 октября 2018 | 18:13

arye_11: ну да, ну да святая земля святые люди )))Но что-то мне подсказывает, что не все так благостно ))) В одном согласен Россия до четвертого тысячелетия, как минимум, доживет

beobachter 07 октября 2018 | 17:10

shplint_05: С ними только на языке оружия можно разговаривать.
Для недоумков вынужден напомнпть, что 300 миллинов арабов с помощью СССР несколько раз пытались разговаривать на языке оружия. Отучили очень на долго, уже 35 лет не пытаются....

novirusich 07 октября 2018 | 17:18

shplint_05: Пытались на языке оружис с Израилем разговоривать. Пытались. Еще в 80-х. Печально кончсилось это, пр ишлось 200-ые в ССССР вывозить, а потом войска выводить.Больше не пытались.
Поэтому сейчас Путин хочет договториться.
Выпрашивать Нетаниягу ничего не будет.
Но условия на каких можно договориться представит.
А то ведь придется хваленые С-300 громить.
Вот как непробиваемый как бы Панцирь снесли.

len56 07 октября 2018 | 16:50

mbh_vor__n1: после того,как вовка обосрался с ракетой???
вовка должен был уйти в отставку вместе с шойгу тупым,но у воров законов нету

beobachter 07 октября 2018 | 17:07

mbh_vor__n1: Приполз Биньямин, как побитая собака, на поклон к Владимиру Владимировичу.

Это ему, оказывается сирийцы сбили Ил -20 и угробили 15 офицеров и солдат. Крепко побили, однако.....

andre_klimov 07 октября 2018 | 16:43

ykpodupa:
Встреча согласована во время звонка Путина Нетаньягу. А звонок последовал после заявления о продолжении уничтожения иранских целей на сирийской территории. И, факт - поставки оружия Хезбалле временно прекращены, а вчерашний выпуск "Аш-Шарк аль-Аусат" утверждает, что Россия проявляет чудеса акробатики, стремясь недопустить столкновения Израиля и Ирана на территории Сирии, что чревато для самой России новыми потерями. Кто у кого что будет клянчить - посмотрим.

michael_c 07 октября 2018 | 17:13

andre_klimov: Было бы слишком хорошо , если бы Россия пыталась выступить в качестве посредника между Ираном и Израилем .
Поставки С-300 Сирийцам , не говорит в пользу этой теории .
В стремлении принудить США к переговорам с собой , Россия , к сожалению выбрала путь эскалации ... Российское руководство пытается создать "управляемый хаос" надежде на то , что участившиеся инциденты с участием израильтян заставят их обратиться к американцам ...

pedrobutylkovich 07 октября 2018 | 17:23

michael_c: заставят их обратиться к американцам ...
________________________________________
Так уже обратились! А Трамп и раз - надо же ему впарить евреям партию F-35. Пока они перепуганы самое время. Но и F-22 и F-35 прекрасно обнаруживаются системами, которые поставлены в Сирию.

arye_11 07 октября 2018 | 17:29

pedrobutylkovich:
Но и F-22 и F-35 прекрасно обнаруживаются системами, которые поставлены в Сирию.
____________________________________________
Мальчуган.
А откуда ты знаешь, что они "прекрасно обнаруживаются"?
Тебе это рассказали в педераче Первого канала, да?
Мультики посмотрел и восхитился, да?
Ну, так и не верь им.
Мальчик, пора взрослеть.
Не все. что показывают по ТВ, это правда. Так, к примеру. В мультфильмах звери говорить умеют. а в реальности они только рычат, мычат и блеют.
Подумай над этим, мальчик, подумай...

pedrobutylkovich 07 октября 2018 | 17:34

arye_11: А откуда ты знаешь, что они "прекрасно обнаруживаются"?
_______________________
А откуда ты щенок знаешь что не обнаруживаются? Уховское хомячье напело? Так разочарую - из них спецы по ПВО (в отличии от меня) как из говна пуля...

arye_11 07 октября 2018 | 17:46

pedrobutylkovich:
Спрашиваешь, откуда знаю?
А из истории.
30 лет в трех войнах СССР совместно с арабами пытался обломать Израиль самым супер-пупер новейшим оружием и 30 лет был нещадно бит.
Не вижу причины, чтобы сегодня что-то изменилось.
И это тогда, когда Израиль в военном плане был на порядок слабее чем сегодня, а СССР на порядок сильнее, чем Россия
Знаешь ли ты, мальчуган, что из трофейных советских танков в Израиле было сформировано порядка 5-6 бригад.
Не знаешь...?
Ну, и пошел нах тогда. Иди лучше уроки учи.

kotvinder2 07 октября 2018 | 17:37

arye_11: Нетаньяху попросит Путина отключать С-300 во время вылетов F-35, чтобы после их сбития Израиль на пару с США не обосрался на весь мир.

nina51 07 октября 2018 | 17:39

arye_11: Девочка, твой Ц АХАХА Л непобедимый рано или поздно проиграет, так жизнь устроена )))

michael_c 07 октября 2018 | 17:32

pedrobutylkovich: Решение о закупке F-35 , Израиль принял несколько лет назад , сейчас в в Израиле 12 самолётов ...

len56 07 октября 2018 | 16:46

ykpodupa: Ну,у Путина много миллиардов наворованных...У премьера Израиля полиция проверяет всё до последнего шекеля и сданных пустых бутылок.
В Израиле власть закона,а в России бывшие работники заплечных дел беспредельничают при молчании трусливой быдломассы

vinnidi 07 октября 2018 | 17:17

len56: +100500!!!

pozordanilkiny2010 07 октября 2018 | 17:08

ykpodupa: Он спросит у путена, не сильно ли он обидится, если израильские асы чисто случайно раздолбают все С-300

ams666 07 октября 2018 | 16:36

Ребята а вы уверены, что в самолёте ил-20 летел кто-то кроме лётчика, который катапультировался! А С-300 уже в Сирии! Самолёт списали , а евреев подставили! АНТИСИМИТЫ!

ams666 07 октября 2018 | 16:39

ams666: Я думаю с-300 уже были в Сирии нужен был повод.

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srk2658lu 07 октября 2018 | 16:51

Израиль и Расея - партнёры на ближнем Востоке.
Да и в сбитии ИЛ-20 сирийской ракетой они не виноваты.
А вот С-300 в Сирии им надо как-то накрыть....

pedrobutylkovich 07 октября 2018 | 16:55

Все, спекся Беня! Быковать перестал, мириться захотел после того что еврейские военные ему на пальцах объяснили что кирдык им будет...

wojskowy Марек Качоровски 07 октября 2018 | 17:02

pedrobutylkovich: "Спёкся Беня", а засуетился Путин, логика клинического идиота. Президент Израиля плевал на все обвинения Российских генералов и чётко заявил, что как долбили Иран и хизбаллу на территории Сирии, так и будут продолжать. Но самое интересное ни в этом, а в том что Израиль предупредил, что ему плевать чьи ПВО попытаются сбивать его самолёты, они просто будут уничтожены. А что РФ может противопоставить Израилю в этом регионе? Самолёты и ПВО времён СССР? Так что суетится надо кому-то другому, но не Израилю, да и как выяснилось ни он позвонил.

ura_123 07 октября 2018 | 17:04

pedrobutylkovich: Где,как и когда евреям будет кирдык?Подробности в студию!

pedrobutylkovich 07 октября 2018 | 17:10

ura_123: Летать и бомбить уже перестали. Хороший знак. Значит мозг включили евреи...

zonda_3 07 октября 2018 | 17:23

pedrobutylkovich: Они бомбят не по графику, а по обстоятельствам, кретин.

pedrobutylkovich 07 октября 2018 | 17:25

zonda_3: Сам кретин. Вот и я говорю - пока нет обстоятельств. И долго ещё не будет, пока Вован не разрешит.

ura_123 07 октября 2018 | 17:24

pedrobutylkovich: Летать перестали??? Это ты видимо про ИЛ-20 ?

pedrobutylkovich 07 октября 2018 | 17:28

ura_123: Авиация ВКС и САР как летала так и летает, как бомбила так и бомбит...

vladimir1967 07 октября 2018 | 17:09

Вина Израиля в сбитом Ил20 существует только в больном мозгу царьковых лизоблюдов.

eyjafjallajoekull 07 октября 2018 | 17:37

Главный вопрос-зачем? Наверное затем, чтобы сначала над ним постебались тролли, а затем и все СовТВ.

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