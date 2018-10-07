В колонии строгого режима № 6 под Омском в результате беспорядков пострадали более двадцати заключенных

Это сообщили Интерфаксу в региональном управлении Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Во ФСИН утверждают, что причиной массовой драки между заключенными была попытка некоторых из них изменить существующие в колонии порядки. Во ФСИН подчеркивают, что на территорию колонии не вводились спецподразделения и не применялось оружие. Один из жителей Омска сказал «Эху Москвы», что причиной волнений стали издевательства в колонии над осужденными.