В колонии строгого режима № 6 под Омском в результате беспорядков пострадали более двадцати заключенных
Это сообщили Интерфаксу в региональном управлении Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Во ФСИН утверждают, что причиной массовой драки между заключенными была попытка некоторых из них изменить существующие в колонии порядки. Во ФСИН подчеркивают, что на территорию колонии не вводились спецподразделения и не применялось оружие. Один из жителей Омска сказал «Эху Москвы», что причиной волнений стали издевательства в колонии над осужденными.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
shplint_05 07 октября 2018 | 16:43
Ой, как жалко пострадавших. Сейчас правозащитники начнут массовые завывания. А "Эхо", как всегда, свою говешку подкинуло - про одного жителя Омска. Фамилию, козлы, назовите.
polikarpich 07 октября 2018 | 18:08
shplint_05: Эх, тебя бы туда к ним! Вот тогда тебе можно было бы посочувствовать.
Впрочем, ты же любишь такие вещи, сам говорил.
abu_vgrobu 07 октября 2018 | 17:09
По информации СМИ, одна группа выступала за смягчение режима, требуя разрешения иметь при себе мобильные телефоны. Вторая была против, так как это может негативно повлиять на условно-досрочное освобождение. Но у эха Москвы одна тема - издевательства, а то как же новость да без издевательств..
vezdehod 07 октября 2018 | 17:52
А чего их жалеть - ещё пришлют.