Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал победителем гран-при Формулы-1 в Японии.

Он практически гарантировал себе чемпионский титул. Россиянин Сергей Сироткин завершил гонку на 16-м месте.

Эту победу Льюис Хэмилтон одержал уверенно и можно сказать спокойно. Два «Мерседеса» – Хэмилтона и его коллеги по команде Валттери Боттаса вторую гонку подряд финишируют в лидерах. «Феррари» на этот раз на подиуме не было. Главным соперником Мерседеса на трассе Судзуки оказалась не «Скудерия», так как ни Кими Райкконен, ни Себастьян Феттель не могли дотянуться до «Серебряных стрел». Борьбу им пытался навязать голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Он уверенно шел позади лидеров, в последней трети гонки взвинтил темп, но Боттаса, шедшего вторым, так и не догнал. Он пересек финишную черту третьим, несмотря на штраф в 5 секунд, который получил за то, что возвращаясь на трассу после того, как слишком широко вышел из поворота, чуть не выдавил с трассы Райкконена. В итоге у «Феррари» 5-е и 6-е места, команда почти потеряла какие-либо шансы на чемпионство в этом сезоне. Российский гонщик Сергей Сироткин финишировал 16-м после старта с 17-й позиции, опередив напарника по «Уильямс» Лэнса Стролла, которому уступил накануне в квалификации. По словам Сироткина, день был сложный, им пришлось поменять стратегию на два пит –стопа, но команда сделала в этой ситуации все возможное, хоть и не получилось финишировать на той позиции, на которой надеялись.

Следующий этап Формулы-1 пройдёт 19-21 октября в американском Остине.