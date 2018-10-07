Акция в память журналиста новой газеты Анны Политковской прошла в Петербурге. Она не была согласована

Около пятидесяти человек собрались в 2 часа дня у Соловецкого камня в Петербурге. Они принесли портреты Анны Политковской свечи и цветы. Такая акция ежегодно проходит в северной столице каждый год. В последнее время Ее участники даже не подают заявок на согласование, несмотря на это полицейские которых традиционно много приезжает наблюдать за возложением цветов, никого не задерживают. Они лишь просят людей с плакатами отойти друг от друга на 50 метров, также переписывают их паспортные данные. В сегодняшней акции приняли участие уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов а также псковский политик Лев Шлосберг.

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