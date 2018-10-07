Акция в память журналиста новой газеты Анны Политковской прошла в Петербурге. Она не была согласована
Около пятидесяти человек собрались в 2 часа дня у Соловецкого камня в Петербурге. Они принесли портреты Анны Политковской свечи и цветы. Такая акция ежегодно проходит в северной столице каждый год. В последнее время Ее участники даже не подают заявок на согласование, несмотря на это полицейские которых традиционно много приезжает наблюдать за возложением цветов, никого не задерживают. Они лишь просят людей с плакатами отойти друг от друга на 50 метров, также переписывают их паспортные данные. В сегодняшней акции приняли участие уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов а также псковский политик Лев Шлосберг.
Обозреватель новой газеты Анна Политковская была убита в подъезде своего дома 12 лет назад
Комментарии6
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yulya_cikina25 07 октября 2018 | 16:13
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genviru Геннадий Вилнер 07 октября 2018 | 16:21
Мирные акции не согласовываются, а оповещаются. Так по конституции.
vezdehod 07 октября 2018 | 16:24
Обнаглели однако...Всё прогрессивное человечество празднует День зарождения государя сея Руси, о они поминают Политковскую.
skull____ 07 октября 2018 | 16:29
vezdehod: Для того её и грохнули 7 ноября. Единственная причина.
ladyirina 07 октября 2018 | 16:28
"..переписывают их паспортные данные..." ………………..Не страна, а какая-то тошниловка с гнидой во главе.
sg104 07 октября 2018 | 16:31
Больше полусотни дебилов из 4-х милионов за эту мразь и не выйдут. Но гомячки привычно напишут что это лучшие люди. Да ради бога, даже когда останется один "самый лучший" - дрочите на него, животные..