В Петербурге задержали активистов, которые развернули сегодня, в день рождения Путина баннер «Долгих лет тюрьмы»

В Петербурге задержали активистов, которые развернули сегодня, в день рождения Владимира Путина баннер «Долгих лет тюрьмы». Участники этой акции перекрыли улицу Восстания и зажгли файеры, сообщает сайт «Медиазона». Издание отмечает, что по меньшей мере один из задержанных отношения к этой акции не имеет.