В Петербурге задержали активистов, которые развернули сегодня, в день рождения Путина баннер «Долгих лет тюрьмы»
В Петербурге задержали активистов, которые развернули сегодня, в день рождения Владимира Путина баннер «Долгих лет тюрьмы». Участники этой акции перекрыли улицу Восстания и зажгли файеры, сообщает сайт «Медиазона». Издание отмечает, что по меньшей мере один из задержанных отношения к этой акции не имеет.
Комментарии28
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
arye_11 07 октября 2018 | 16:07
"Если президент, то это надолго"
(современная русская пословица)
yulya_cikina25 07 октября 2018 | 16:13
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
arye_11 07 октября 2018 | 16:16
yulya_cikina25: a25:
Юленька Сукина.
Еще утром ты была 18-я, а уже 25-я.
Не бережешь ты себя, сгоришь ведь на работе.
pattrick 07 октября 2018 | 16:21
Издание отмечает, что по меньшей мере один из задержанных отношения к этой акции не имеет...
Я не я и жопа не моя? Наверняка это организатор акции, петербургская хитрая крыса, вроде Марка Гальперина или Александры Рыклина.
arye_11 07 октября 2018 | 16:23
pattrick:
Патря.
Что это значит, что практически в каждом твоем комментарии в том или ином виде упоминается жопа.
Болеешь али предпочтения сексуальные?
pattrick 07 октября 2018 | 16:26
arye_11:
Ничего не поделаешь, такой уж вы народец - хитрожопые грязножопики.
arye_11 07 октября 2018 | 16:29
pattrick:
А мы то причем...?
Жополюб ты, а склоняешь нас!
Патря.
Соверши камингаут, попадешь к Малахову на педерачу(пардон, передачу)
archibald_dandy_esquire 07 октября 2018 | 16:16
arye_11:
"...любил Владимир Владимирович тюрьмы, особенно когда там избивали заключенных, ломая им позвоночники, насилуя и которым он желал долго сидеть, обращаясь в "мой суд..."
но он никогда не говорил этого, разумеется
vezdehod 07 октября 2018 | 16:20
Забыли добавить - в общей камере у параши.
ykpodupa 07 октября 2018 | 16:08
Молодцы ! Прям вот для себя и написали ! Пусть теперь не обижаются !)
marktretiy 07 октября 2018 | 16:19
ykpodupa: Молодцы! Не такие сцыкло, как многие типа ykpodupa. Эти обижаться не будут - знают, на что идут.
pikol 07 октября 2018 | 16:09
Присоединяюсь к этому прекрасному лозунгу. Хотя лучше бы на пожизненное.
vedma2017 07 октября 2018 | 16:30
pikol:
И главное - не чтобы он много лет там провел, а чтобы быстрее туда попал.
malanoff 07 октября 2018 | 16:31
pikol: В отношении некоторых мне тоже нравится черный юмор , ничего не могу с собой поделать.
yuriyp 07 октября 2018 | 16:10
А что, нормальное пожелание, типа, живи долго нам на радость...
sneg1111 07 октября 2018 | 16:10
Свободу Надежде Савченко !!! Ах да, теперь это не актуально.
alexey_x 07 октября 2018 | 16:12
Хулиганье теперь называют активистами??Когда эти активисты будут у вас с ножичком мобилу и кошелек отжимать в подворотне вы измените свое мнение
idruker 07 октября 2018 | 16:20
alexey_x: О да! Вот тогда и изменим. А до тех пор они - активисты, а хулиганье - это ты, раз смеешь обвинять людей в том, что они не совершали
vbsvob 07 октября 2018 | 16:14
А я бы пожелал скорейшего ухода на пенсию.
unprejudiced 07 октября 2018 | 16:14
вот для таких надо новое наказание придумать и ввести в действие - лишение гражданства и высылка из страны без права на возвращение с полной конфискацией имущества
sergo_25_26 07 октября 2018 | 16:17
unprejudiced: И останется тогда только Лахта-2.
idruker 07 октября 2018 | 16:23
unprejudiced: Ты неправ. За оскорбление государя нужно не просто высылать, но четвертовать до 7-го колена
vedma2017 07 октября 2018 | 16:32
unprejudiced:
С полной конфискацией имущества - это правильно, но вольной жизни, да еще и за пределами ограбленной им России - не стОит желать. Пусть поработал впервые в своей жизни на благо Родины - на лесоповале или на урановых рудниках, если такие еще есть.
ed10075 07 октября 2018 | 16:16
К этому поздравлению желающих присоединиться, ой как много по Руси!
genviru Геннадий Вилнер 07 октября 2018 | 16:18
Отличное пожелание, не было бы хуже судьбы!
oneoretwo 07 октября 2018 | 16:19
...присоединяюсь к такому поздравлению...
ft18 07 октября 2018 | 16:31
Попутного пути, mr.PUT IN !
bja_1950 07 октября 2018 | 16:33
Остроумно придумано!