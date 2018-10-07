Участников беспорядков в омской колонии начали вывозить с территории в отдел полиции.

Об этом «Эху» рассказал один из родственников осужденных, Андрей, который наблюдает за происходящим на месте событий.

Собеседник «Эха» подчеркнул, что к конфликту в учреждении привели издевательства над заключенными.

Накануне в исправительной колонии № 6 в Омске начались беспорядки. По версии ФСИН, это была массовая драка, в которой участвовали несколько десятков человек. Группа осужденных, которая пытается добиться послабления режима содержания в колонии, решила склонить на свою сторону других заключенных. Те не согласились, и в итоге завязался конфликт, — гласит официальная версия. Пострадали менее десятка человек, — утверждает ФСИН.

Сейчас территория колонии оцеплена. Движение транспорта в районе ограничено. По данным сайта «Медиазона», полиция задержала нескольких родственников заключенных, которые пытались выяснить, почему их близкие вывешивали из окон простыни с просьбами о помощи.