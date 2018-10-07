Участников беспорядков в омской колонии начали вывозить с территории в отдел полиции.
Об этом «Эху» рассказал один из родственников осужденных, Андрей, который наблюдает за происходящим на месте событий.
Собеседник «Эха» подчеркнул, что к конфликту в учреждении привели издевательства над заключенными.
Накануне в исправительной колонии № 6 в Омске начались беспорядки. По версии ФСИН, это была массовая драка, в которой участвовали несколько десятков человек. Группа осужденных, которая пытается добиться послабления режима содержания в колонии, решила склонить на свою сторону других заключенных. Те не согласились, и в итоге завязался конфликт, — гласит официальная версия. Пострадали менее десятка человек, — утверждает ФСИН.
Сейчас территория колонии оцеплена. Движение транспорта в районе ограничено. По данным сайта «Медиазона», полиция задержала нескольких родственников заключенных, которые пытались выяснить, почему их близкие вывешивали из окон простыни с просьбами о помощи.
Комментарии4
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yulya_cikina25 07 октября 2018 | 16:14
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pattrick 07 октября 2018 | 16:15
Группа осужденных, которая пытается добиться послабления режима содержания в колонии, решила склонить на свою сторону других заключенных. Те не согласились, и в итоге завязался конфликт...
Надо было этим бунтарям послать маляву Олегу Сенцову, чтобы он объявил голодовку ради послабления режима в колонии №6 Омска.
ft18 07 октября 2018 | 16:28
О.М.С.К.
Отдаленное
Место
Сибирской
Каторги
vezdehod 07 октября 2018 | 16:32
Будут наворачивать дополнительные сроки - власть звереет.