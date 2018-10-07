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15:33, 07 октября 2018

Премьер Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с днем рождения

Как сообщает пресс-служба кабмина, глава правительства позвонил президенту и пожелал ему, цитируем, «здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его нелегкой работе на благо страны и народа России».
Сегодня Путину исполнилось 66 лет.

Комментарии

24

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polikarpich 07 октября 2018 | 15:37

Сколько, 66? Ну и достаточно. Многим и этого не увидеть.

ur_sus 07 октября 2018 | 15:40

«здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его нелегкой работе на благо страны и народа России».
В тему: "с новым годом президент России, вам теперь понадобятся силы..."

danko1 07 октября 2018 | 15:41

ur_sus: Желаю жить ему до судана одну минимальную зарплату, а не за счет бюджета, который своим личным кошельком считает.

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gordy 07 октября 2018 | 15:59

"...глава правительства позвонил президенту..."


Значит, приглашён не был?

sergo_25_26 07 октября 2018 | 16:30

gordy: у президента нет телефона даже. была телеграмма - поздравляю зпт успехов тчк жду место ваше тчк

vezdehod 07 октября 2018 | 15:58

Видимо поднёс ему флакончик "Новичка".

ykpodupa 07 октября 2018 | 15:38

Ну Медведев это понятно , вот зачем Порошенко его поздравил ... война же идет ?

sergo_25_26 07 октября 2018 | 16:19

ykpodupa: мечты, мечты......

democ 07 октября 2018 | 15:41

Ур - ряяя!!! Для патриотов повод выпить. Для ближнего круга - засвидетельствовать своё почтение. Для народа - очередное напоминание - дедулю 66 лет назад родили на славу, а на погибель России.

democ 07 октября 2018 | 15:43

democ: Правка: ... НЕ на славу...

archibald_dandy_esquire 07 октября 2018 | 16:09

democ:
"...однажды Владимир Владимирович Путин гулял по одной из своих многочисленных резиденций и ему принесли усыплённого его охранниками барса, которого он погладил, после чего барс сдох - такова сила Владимира Владимировича Путина, прикасающегося ко всему, что живое!.."
(с) unknown
"...ещё Владимир Владимирович Путин любил направлять стерхов, чтобы летели правильно и сбивал их на деьтаплане, потому что они правильно не летели и были предателями и подонками...."
(с) unknown

из твиттера

unprejudiced 07 октября 2018 | 15:45

От лица всей цивилизованной России поздравляем Владимира Владимировича Путина с Днем Рождения! Долгих лет жизни и еще больше президентских срока! Предлагаем отменить в Конституции статью про 2 президентских срока подряд как нарушающая принципы демократии!

plank1957 07 октября 2018 | 15:49

Присоединяюсь к поздравлениям и желаю ему благополучно дожить до суда!

danko1 07 октября 2018 | 15:54

plank1957: Главное, это дожить до суда. Но пусть доживает так, как десятки миллионов нищих по его вине россиян, а не в дворцах и за счет бюджета, не зная никакой меры в тратах на себя и подельников.

lager23 07 октября 2018 | 15:56

работе на благо страны и народа России...
/////////
Путин хочет править как Сталин, а жить — как Тимченко, страна и народ имеют к этому отношение в виде кормовой базы, не более того!

croaker 07 октября 2018 | 16:06

Завтра опять заболеет наотмечавши.

compare 07 октября 2018 | 16:10

уточку забыл подарить...

ivar1964 07 октября 2018 | 16:11

Медведев пожелал? И я желаю. Желаю, чтобы это был его последний день рождения! От всей души!

hihi2raza 07 октября 2018 | 16:14

Чтоб ты сдох путин.

sergo_25_26 07 октября 2018 | 16:22

hihi2raza: Быть тому.

tag188 07 октября 2018 | 16:15

Только собственный премьер поздравил, что-ли?
А где мировые лидеры, с утра выстроившиеся в очередь, чтобы выразить свое почтение величайшему геополитику вселенной? Ась?

skull____ 07 октября 2018 | 16:23

С днём рождения, Владимир Владимирович!

sergo_25_26 07 октября 2018 | 16:26

А еще поздравление прислал муаммар каддафи саддам хусейн и пожелали скорейшей встречи. Ждём еще поздравлений усамы бен ладана с минуты на минуту.

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