Премьер Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с днем рождения
Как сообщает пресс-служба кабмина, глава правительства позвонил президенту и пожелал ему, цитируем, «здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его нелегкой работе на благо страны и народа России».
Сегодня Путину исполнилось 66 лет.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
polikarpich 07 октября 2018 | 15:37
Сколько, 66? Ну и достаточно. Многим и этого не увидеть.
ur_sus 07 октября 2018 | 15:40
«здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его нелегкой работе на благо страны и народа России».
В тему: "с новым годом президент России, вам теперь понадобятся силы..."
danko1 07 октября 2018 | 15:41
ur_sus: Желаю жить ему до судана одну минимальную зарплату, а не за счет бюджета, который своим личным кошельком считает.
yulya_cikina_19 07 октября 2018 | 15:50
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
gordy 07 октября 2018 | 15:59
"...глава правительства позвонил президенту..."
Значит, приглашён не был?
sergo_25_26 07 октября 2018 | 16:30
gordy: у президента нет телефона даже. была телеграмма - поздравляю зпт успехов тчк жду место ваше тчк
vezdehod 07 октября 2018 | 15:58
Видимо поднёс ему флакончик "Новичка".
ykpodupa 07 октября 2018 | 15:38
Ну Медведев это понятно , вот зачем Порошенко его поздравил ... война же идет ?
sergo_25_26 07 октября 2018 | 16:19
ykpodupa: мечты, мечты......
democ 07 октября 2018 | 15:41
Ур - ряяя!!! Для патриотов повод выпить. Для ближнего круга - засвидетельствовать своё почтение. Для народа - очередное напоминание - дедулю 66 лет назад родили на славу, а на погибель России.
democ 07 октября 2018 | 15:43
democ: Правка: ... НЕ на славу...
archibald_dandy_esquire 07 октября 2018 | 16:09
democ:
"...однажды Владимир Владимирович Путин гулял по одной из своих многочисленных резиденций и ему принесли усыплённого его охранниками барса, которого он погладил, после чего барс сдох - такова сила Владимира Владимировича Путина, прикасающегося ко всему, что живое!.."
(с) unknown
"...ещё Владимир Владимирович Путин любил направлять стерхов, чтобы летели правильно и сбивал их на деьтаплане, потому что они правильно не летели и были предателями и подонками...."
(с) unknown
из твиттера
unprejudiced 07 октября 2018 | 15:45
От лица всей цивилизованной России поздравляем Владимира Владимировича Путина с Днем Рождения! Долгих лет жизни и еще больше президентских срока! Предлагаем отменить в Конституции статью про 2 президентских срока подряд как нарушающая принципы демократии!
plank1957 07 октября 2018 | 15:49
Присоединяюсь к поздравлениям и желаю ему благополучно дожить до суда!
danko1 07 октября 2018 | 15:54
plank1957: Главное, это дожить до суда. Но пусть доживает так, как десятки миллионов нищих по его вине россиян, а не в дворцах и за счет бюджета, не зная никакой меры в тратах на себя и подельников.
lager23 07 октября 2018 | 15:56
работе на благо страны и народа России...
/////////
Путин хочет править как Сталин, а жить — как Тимченко, страна и народ имеют к этому отношение в виде кормовой базы, не более того!
croaker 07 октября 2018 | 16:06
Завтра опять заболеет наотмечавши.
compare 07 октября 2018 | 16:10
уточку забыл подарить...
ivar1964 07 октября 2018 | 16:11
Медведев пожелал? И я желаю. Желаю, чтобы это был его последний день рождения! От всей души!
hihi2raza 07 октября 2018 | 16:14
Чтоб ты сдох путин.
sergo_25_26 07 октября 2018 | 16:22
hihi2raza: Быть тому.
tag188 07 октября 2018 | 16:15
Только собственный премьер поздравил, что-ли?
А где мировые лидеры, с утра выстроившиеся в очередь, чтобы выразить свое почтение величайшему геополитику вселенной? Ась?
skull____ 07 октября 2018 | 16:23
С днём рождения, Владимир Владимирович!
sergo_25_26 07 октября 2018 | 16:26
А еще поздравление прислал муаммар каддафи саддам хусейн и пожелали скорейшей встречи. Ждём еще поздравлений усамы бен ладана с минуты на минуту.