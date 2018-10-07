В Бразилии сегодня проходят президентские, парламентские и губернаторские выборы
Если никто из кандидатов на пост главы государства не наберет абсолютного большинства голосов, 28 октября состоится второй тур. Для победы в первом туре кандидату необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства избирателей, — отмечает агентство ТАСС.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_cikina25 07 октября 2018 | 15:54
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga