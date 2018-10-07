Международная коалиция во главе с США эвакуирует из Дейр-эз-Зора боевиков
Международная коалиция во главе с США эвакуирует из Дейр-эз-Зора боевиков, утверждает сирийское государственное агентство Сана. Оно ссылается на источники среди местных жителей. Согласно этим данным, вертолеты, принадлежащие международной коалиции, вчера вывезли нескольких представителей запрещенной в России группировки Исламское государство* (*запрещено на территории РФ) из местности, где сосредоточены боевики.
Сирийское агентство уже не в первый раз распространяет подобные сообщения. Прежде, отвечая на подобные обвинения, в Пентагоне заявили, что альянс нацелен на уничтожение боевиков, а не на транспортировку.
Комментарии29
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sg104 07 октября 2018 | 15:38
Почему ваши хозяева, гомячки, поддерживают боевиков в Чечне, в Косово, в Сирии и называют бандитами оппозицию в Донбассе? Что за двуличие, пидары?
tvitov66 07 октября 2018 | 15:47
sg104: ждем авторитетных показаний испанского диспетчера Карлоса и данных объективного контроля из неполживых уст геневраля кокушонкина
Пы Сы: А где торжественно и многократно обещанные провокации с хим.оружием?
ykpodupa 07 октября 2018 | 15:51
tvitov66: Ну посмотрим на реакцию пиндосов ,если начнут отрицать ,значит точно эвакуировали ! Тут у нас на Эхе, отрицание является явкой с повинной !
Пы Сы : Шах и мат !
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gordy 07 октября 2018 | 16:29
"...утверждает сирийское государственное агентство Сана."
Брешет?
skull____ 07 октября 2018 | 15:48
sg104: ИГИЛ грозит всему миру, устраивает теракты по всему миру, убивает даже мусульман и только Израилю, который находится под боком не грозили даже словесно.
Наверное, потому, что в ИГИЛ не берут антисемитов (с)
sg104 07 октября 2018 | 16:08
skull____:
Где ты увидел слово ИГИЛ в моем коментарии, маленький хомячок? Почему вы такие тупые, а? Ведь совершенно простой был вопрос. Нечего сказать? ТАк и твоим хозяевам нечего сказать. Проблеял хотя бы "А вы все врете", баран.. Ну вы и твари..
skull____ 07 октября 2018 | 16:14
sg104: Да вроде к хомячкам себе никогда не относил...
sg104 07 октября 2018 | 16:28
skull____:
Тогда зачем ты заступаешься за сша? Ответь на мой вопрос внятно и я тогда извинюсь за хомячка. Простой же вопрос. Отчего такое двуличие? И не надо приводить пример России. Я зная. Я про твоих хозяев спрашиваю..
skull____ 07 октября 2018 | 16:31
sg104: В каком месте я защищал США???
eniro 07 октября 2018 | 16:13
sg104: А ты не ходи по темным местам. Хрен его знает, скока там их прячется, этих двуличных... Я так понимаю, на свету ты с ними конкуренции не боишься?
punyoshohlai 07 октября 2018 | 15:42
Врут. Как всегда.
minerr 07 октября 2018 | 15:46
punyoshohlai: А ну да, так же врали что Бен Ладен воевал в Афгане без поддержки тех же кураторов? И теперь они нашли себе новую игрушку. И игрушка эта будет для них ручная, пока не снесет пару небоскребов на Манхэтене.
parasuk_ 07 октября 2018 | 15:43
Заигрывание с террористами закончится для сша очередным 11 сентября
tvitov66 07 октября 2018 | 15:51
parasuk_: а не вы случайно тут утверждали что 11 сентября устроили спецслужбы США? Вам бы методичку почаще перечитывать, а то дурь из телевизера так чердак забила, что сами уже не помните когда и что врали
parasuk_ 07 октября 2018 | 15:55
tvitov66: Не я. И даже не случайно :) Поэтому не торопитесь меня знакомить с каждой глупостью, гнездящейся в вашей голове
babchendrysch 07 октября 2018 | 16:07
Когда сша создают, финансируют, организуют, прикрывают или защищают террористов - почему-то никто совсем не удивляется.
Судить будут сша мировым судом жёстко.
petervladov 07 октября 2018 | 15:43
Международная коалиция во главе с США эвакуирует из Дейр-эз-Зора боевиков
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США само боевик и террорист. Такое государство.
pavelmistery 07 октября 2018 | 15:45
"утверждает сирийское государственное агентство Сана"
Дальше можно не читать. Вместо этого наберите в гугле "sana fake news", узнаете многого интересного про сие издание
echo_shar 07 октября 2018 | 15:48
pavelmistery: sg104:
Лучше набери "фейковые химатаки в Сирии". )))
minerr 07 октября 2018 | 15:49
pavelmistery: Но тем не менее ты таки прочитал и даже не поленился написать свой комментарий. Это у тебя просто работа такая?
Кстати, эта самая САНА находится непосредственно в Сирии, но ваша массовка почему-то безоговорочно верит неким сирийским правозащитникам, которые не вылазят из Лондона и в Сирии вообще никогда не были.
kotvinder2 07 октября 2018 | 15:52
pavelmistery: Ха, а что насчёт bellingcat?
eniro 07 октября 2018 | 15:48
Вертолетами? 30 тыс. боевиков? Что интересно курят в "сирийском агентстве"?
parasuk_ 07 октября 2018 | 15:57
eniro: Вообще-то, там написано "нескольких представителей"
ebze 07 октября 2018 | 16:07
А какую версию Call of Duty сирийские СМИ представили в качестве «неоспоримых доказательств»?
detul 07 октября 2018 | 16:08
Просто США и ЕС беспокоятся о своих солдатах и не желают напрасно их терять.. А боевик ИГ ведь тот же соладт. !!
midnightblues 07 октября 2018 | 16:10
К слову,государство Сирия создавали убежавшие от трибунала нацисты
Так что считать их лигитимными-а повстанцев нет
просто смешно
На Бл Востоке хороши все
gvzdk 07 октября 2018 | 16:19
Это агенство страны сбившей недавно наш самолёт, им можно верить.?....
tag188 07 октября 2018 | 16:20
Если верить сирийскому агентству, то США выводят из Дер-эз-Зора боевиков с такой же частотой, как Россия выводит свои войска из Сирии.