Международная коалиция во главе с США эвакуирует из Дейр-эз-Зора боевиков, утверждает сирийское государственное агентство Сана. Оно ссылается на источники среди местных жителей. Согласно этим данным, вертолеты, принадлежащие международной коалиции, вчера вывезли нескольких представителей запрещенной в России группировки Исламское государство* (*запрещено на территории РФ) из местности, где сосредоточены боевики.

Сирийское агентство уже не в первый раз распространяет подобные сообщения. Прежде, отвечая на подобные обвинения, в Пентагоне заявили, что альянс нацелен на уничтожение боевиков, а не на транспортировку.