Заключенные в исправительной колонии № 6 в Омске объявили голодовку после бунта

Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на источник. По его данным, группа осужденных избила заключенных, которые сотрудничают с администрацией колонии. По сведениям сайта «Медиазона», который приводит слова бывшего заключенного колонии и знаком с ситуацией, в конфликте участвуют около двухсот человек. Он говорит, что заключенные устроили бунт из-за несогласия с режимом. Кроме того, «Медиазона сообщает, что у колонии задержали нескольких родственников заключенных. Это люди, которые требовали от полиции объяснений по поводу того, что осужденные вывешивают простыни с надписями «Помогите».

Официально в пресс-службе ФСИН сообщили, что накануне произошла массовая драка. В ней участвовали несколько десятков человек, пострадали меньше десяти. Сегодня территория колонии оцеплена. Движение транспорта в районе ограничено. Родственники заключенных говорят, что с территории были слышны выстрелы. Осужденные вывешивали баннеры с просьбой о помощи.