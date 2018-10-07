Заключенные в исправительной колонии № 6 в Омске объявили голодовку после бунта
Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на источник. По его данным, группа осужденных избила заключенных, которые сотрудничают с администрацией колонии. По сведениям сайта «Медиазона», который приводит слова бывшего заключенного колонии и знаком с ситуацией, в конфликте участвуют около двухсот человек. Он говорит, что заключенные устроили бунт из-за несогласия с режимом. Кроме того, «Медиазона сообщает, что у колонии задержали нескольких родственников заключенных. Это люди, которые требовали от полиции объяснений по поводу того, что осужденные вывешивают простыни с надписями «Помогите».
Официально в пресс-службе ФСИН сообщили, что накануне произошла массовая драка. В ней участвовали несколько десятков человек, пострадали меньше десяти. Сегодня территория колонии оцеплена. Движение транспорта в районе ограничено. Родственники заключенных говорят, что с территории были слышны выстрелы. Осужденные вывешивали баннеры с просьбой о помощи.
Комментарии3
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epynda 07 октября 2018 | 15:49
У "МБХ Медиа", очень простая задача...
Нужно найти любой негатив и выложить его в СМИ или интернет, а ещё лучше и туда и сюда одновременно...
Частенько, сотрудники "МБХ Медиа, поддерживают даже тех, кого сами жутко ненавидят, если поддерживаемые ими, предъявляют какие-либо претензии к власти...
alexey_x 07 октября 2018 | 15:52
Охренеть...Заключенные не довольны режимом...А когда воровали-убивали все норм было?
yulya_cikina25 07 октября 2018 | 15:55
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