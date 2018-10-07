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15:00, 07 октября 2018

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт лишился части своего имущества

Суд начал процесс конфискации в рамках сделки со следствием.

Бывший соратник президента США остался без квартиры в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке и еще трех объектов недвижимости. Также под арест отправятся три его банковских счета, передает Fox News со ссылкой на материалы суда. Ранее сообщалось, что всего государству перейдет имущество на сумму около 22 миллионов долларов. При этом у Манафорта останется недвижимость во Флориде и Вирджинии, где проживают члены его семьи. Процессом конфискации занимается группа спецпрокурора Роберта Мюллера.

В августе экс-глава штаба Трампа был признан виновным в налоговых и финансовых махинациях. По версии следствия, он лоббировал интересы Киева в период правления Виктора Януковича, а полученные деньги прятал на зарубежных счетах, уклоняясь от налогов. В середине сентября Манафорт признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения.

Ранее Манафорту грозило более 80 лет тюрьмы, после сделки со следствием – примерно 10.

Комментарии

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yulya_cikina25 07 октября 2018 | 15:55

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