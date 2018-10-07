«Согласие» заняло первое место на выборах в Сейм Латвии с 19,8% голосов

Социал-демократическая партия «Согласие», выражающая интересы русскоязычного населения Латвии, заняла первое место на выборах в Сейм страны, набрав 19,8% голосов по итогам обработки протоколов со всех избирательных участков. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома республики, передает ТАСС.

По предварительным данным ЦИК, в парламент также проходят «Кому принадлежит государство» (14,25%), Новая консервативная партия (13,59%), объединение «Для развития/За!» (12,04%), национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» (11,01%), Союз «зеленых» и крестьян (9,91%), который сейчас возглавляет правящую коалицию Латвии, и партия «Новое Единство» (6,69%).