«Согласие» заняло первое место на выборах в Сейм Латвии с 19,8% голосов
Социал-демократическая партия «Согласие», выражающая интересы русскоязычного населения Латвии, заняла первое место на выборах в Сейм страны, набрав 19,8% голосов по итогам обработки протоколов со всех избирательных участков. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома республики, передает ТАСС.
По предварительным данным ЦИК, в парламент также проходят «Кому принадлежит государство» (14,25%), Новая консервативная партия (13,59%), объединение «Для развития/За!» (12,04%), национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» (11,01%), Союз «зеленых» и крестьян (9,91%), который сейчас возглавляет правящую коалицию Латвии, и партия «Новое Единство» (6,69%).
Комментарии7
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hastings 07 октября 2018 | 15:09
Я ❤️ Сталина.
eniro 07 октября 2018 | 15:32
hastings: И свою подпись поставь, юродиевый. Напомнить? yulya_cikina_19.
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captainobvious 07 октября 2018 | 15:34
теперь со своим "первым местом" с 19,8% голосов попробуйте сформировать хотя бы какое-то подобие коалиции большинства...
jurmalskij 07 октября 2018 | 15:35
Это путинистам ничего не даёт, в правительстве им не бывать.
eniro 07 октября 2018 | 15:40
jurmalskij: Зато Великий ПУ даст денежку, которую у стариков отжал. Это ли не повод для радости?!
citizenkane 07 октября 2018 | 16:04
И как всегда опять в глухую и безнадежную опозицию, со своим "первим местом", навсегда и навеки веков. Аминь.
В прошлий раз хоть 24% взяли... помираeт совковий eлекторат, помираeт...