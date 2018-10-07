Премьер-министр Израиля анонсировал первую встречу с Владимиром Путины после катастрофы Ил-20 в Сирии

Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ближайшее время обсудит с президентом России сотрудничество в сфере безопасности, — пишет издание «Гаарец». Российский Ил-20 был сбит сирийскими ПВО в середине сентября. Москва тогда обвинила Израиль.

Предстоящая встреча не означает урегулирование отношений между Россией и Израилем, считает израильский политолог Алекс Векслер.

После инцидента с ИЛ-20 появлялись сообщения о том, что Кремль отказался принять Нетаньяху. Впрочем, в российском руководстве эту информацию опровергли.