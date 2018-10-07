Премьер-министр Израиля анонсировал первую встречу с Владимиром Путины после катастрофы Ил-20 в Сирии
Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ближайшее время обсудит с президентом России сотрудничество в сфере безопасности, — пишет издание «Гаарец». Российский Ил-20 был сбит сирийскими ПВО в середине сентября. Москва тогда обвинила Израиль.
Предстоящая встреча не означает урегулирование отношений между Россией и Израилем, считает израильский политолог Алекс Векслер.
После инцидента с ИЛ-20 появлялись сообщения о том, что Кремль отказался принять Нетаньяху. Впрочем, в российском руководстве эту информацию опровергли.
Комментарии14
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ura_123 07 октября 2018 | 15:15
С-300 надёжно защитит небо Сирии от ИЛ-20!
m404 07 октября 2018 | 15:25
ura_123: нацист,в твою кастрюлю не влезает,что израиль первым запросил встречу?они ненавидят бандеру также как мы.жди моссад.
kapitonovih_37 07 октября 2018 | 15:31
яврейский премьер едет на поклон к Путину виляя хвостиком...это при том. что заявлял, надувшись как индюк. что ф-35 не сбиваемые...
haldey 07 октября 2018 | 15:39
kapitonovih_37: Так он уже в "изолятор" ездит, как на дачу москвичи)))
Зачастил иудушка, ну или июдеюшка, кому как нравится)))
Знает кошка, чье мясо съела))) Сколько можно гадить из-под тишка?
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dominator13 07 октября 2018 | 15:33
Сдулся Кремль.Как и с турками!
Ссыкуны
minerr 07 октября 2018 | 15:41
dominator13: А че, считаешь что надо было отбомбится по Израилю? Либералы они все такие миротворцы.
banyi4 07 октября 2018 | 15:34
Когда запрашивается встреча, значит надо ехать с предложением серьёзным. Это не парась какой то, который из за фотки на карачках приползёт. А примут или нет - это вопрос. )
tag188 07 октября 2018 | 15:49
banyi4: Кремль уведомят, что Израиль и дальше не намерен терпеть иранское присутствие в Сирии, что удары по про-иранским формированиям будут продолжены, и российскому контингенту лучше и дальше сидеть поджавши хвост, а то можно опять пострадать ненароком.
minerr 07 октября 2018 | 15:53
tag188: Кремль уведомят
---------
А для этого надо было обязательно напрашиваться на встречу и лететь в Москву? Не достаточно было послать телеграмму? А ну да, типа - "Я за Вами три дня скакала на лошади, чтобы сказать как Вы мне безразличны".
ft18 07 октября 2018 | 15:44
Мир, дружба, жевачка?
ss2020 07 октября 2018 | 15:59
Премьер-министр Израиля: вова, экскьзас за ваших рукожопых аликов!)))
koshkaedu 07 октября 2018 | 16:10
Натаниягу должен требовать выдачи Сергея Шойгу и Башара Асада. За враньё.
bvc1955 07 октября 2018 | 16:33
Как бы то ни было, но лично для меня очевидно, что Кремль использовал трагический инцидент с Ил-20, как предлог для развертывания ЗРК С-300 в Сирии.
Вполне возможно, поставки систем ЗРК С-300 режиму Башара Асада начались ещё до этого события. Вероятность такого сценария обсуждалась уже давно. Столкнувшись с жёсткой реакцией Израиля и Соединенных Штатов, в частности, с намерением активизировать вооружение ВВС Израиля истребителями пятого поколения F-35 Lightning II, в Кремле, очевидно, призадумались. И намеренное занижение тактико-технических характеристик этого самолёта такими «экспертами», как военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец и иже с ним, — свидетельство растущей тревоги. Именно тревога, насколько я понимаю, и подвигла российскую сторону согласиться на проведение в скором времени встречи Владимира Путина с Беньямином Нетаньяху, при том, что основные противоречия остаются не урегулирванными. Владимир Бурсановский.