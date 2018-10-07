В исправительной колонии № 6 в Омске начались массовые волнения

Заключенные вывесили баннеры с просьбой о помощи. Осужденные больше не смогли терпеть издевательства. Из-за этого начался бунт, — сказал «Эху» один из родственников осужденных, Андрей.

Сайт Медиазона сообщил со ссылкой на очевидца, что часть заключенных колонии увезли в отдел полиции. За людьми продолжают приезжать машины. В свою очередь, сайт «МБХ Медиа» приводит слова правозащитника Льва Пономарева о том, что после беспорядков заключенные в колонии объявили голодовку.

В Федеральной службе исполнения наказаний приводят свою версию. Там говорят, что вчера группа заключенных, которая добивается послабления режима, попыталась перетянуть на свою сторону других осужденных, что обернулось массовой дракой с участием нескольких десятков человек. По версии ФСИН, пострадали менее десяти осужденных. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Пресс-секретарь регионального управления ФСИН Светлана Плотникова сообщила агентству «Интерфакс», что территорию колонии оцепили, и движение транспорта в районе частично ограничили из-за того, что массовая драка является чрезвычайно ситуацией. По ее словам, сейчас сотрудники ФСИН и прокуратуры ведут переговоры с осужденными.

До этого пресс-служба ведомства сообщала, что обстановку в колонии стабилизировали и сделали это без применения физической силы со стороны сотрудников.