В исправительной колонии № 6 в Омске начались массовые волнения
Заключенные вывесили баннеры с просьбой о помощи. Осужденные больше не смогли терпеть издевательства. Из-за этого начался бунт, — сказал «Эху» один из родственников осужденных, Андрей.
Сайт Медиазона сообщил со ссылкой на очевидца, что часть заключенных колонии увезли в отдел полиции. За людьми продолжают приезжать машины. В свою очередь, сайт «МБХ Медиа» приводит слова правозащитника Льва Пономарева о том, что после беспорядков заключенные в колонии объявили голодовку.
В Федеральной службе исполнения наказаний приводят свою версию. Там говорят, что вчера группа заключенных, которая добивается послабления режима, попыталась перетянуть на свою сторону других осужденных, что обернулось массовой дракой с участием нескольких десятков человек. По версии ФСИН, пострадали менее десяти осужденных. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Пресс-секретарь регионального управления ФСИН Светлана Плотникова сообщила агентству «Интерфакс», что территорию колонии оцепили, и движение транспорта в районе частично ограничили из-за того, что массовая драка является чрезвычайно ситуацией. По ее словам, сейчас сотрудники ФСИН и прокуратуры ведут переговоры с осужденными.
До этого пресс-служба ведомства сообщала, что обстановку в колонии стабилизировали и сделали это без применения физической силы со стороны сотрудников.
Комментарии9
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eduard53 07 октября 2018 | 15:12
Надо бы над всем Путистаном такой баннер растянуть, чтоб даже из космоса было видно ...
sensei54 07 октября 2018 | 15:30
eduard53: А те, кто из космоса будут этот банер читать, скажут - "Ребята, вас имеют, вы получаете удовольствие, а вас ещё и спасать? Да пошли бы вы ..."
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eduard53 07 октября 2018 | 15:53
* * *
То ли зэки дают остальным россиянам
Стоочковую фору по ковке судьбы,
То ли SOS растянуть по-над всем Путистаном,
Чтоб из космоса видно: вдруг кто пособит.
grigorcar 07 октября 2018 | 16:03
eduard53:
и че? без посторонней помощи россияне - никак? слабы в коленках? одна надежда - на лунатиков?
vbsvob 07 октября 2018 | 15:25
Заключённые бунтуют против издевательств и пыток, а избиение пытаются представить как драку.
tuman13 07 октября 2018 | 15:48
Издевательства, работать заставляют, деньги пострадавшим забирают. Наркоту и водку не доставляют. Да и без бабы скучно. Даешь, и на баррикады.
grigorcar 07 октября 2018 | 16:15
эту систему не исправить ничем, кроме люстрации.
врут, как дышат. ни ответить не хотят, ни даже услышать, что сами городят.
по версии фсин:
- в зоне вспыхнула драка между сторонниками послабления режима и... противниками послабления? среди заключенных бывают такие?
- заключенных увозят в полицию для оказания медицинской помощи?
koleg197 07 октября 2018 | 16:17
мочи козлов!