В Махачкале празднуют победу Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором
Бой состоялся минувшей ночью. Россиянин одержал победу над ирландцем в четвертом раунде, применив удушающий прием.
После боя Нурмагомедов устроил потасовку, которая переросла в массовую драку. Теперь россиянина могут оштрафовать или даже лишить титула чемпиона. Нурмагомедов извинился за драку. Он сказал, что не мог стерпеть оскорблений, связанных с его религией и семьей.
Поклонники бойца в его родном Дагестане сразу после окончания боя стали выходить на улицы, заполнять проезжую часть, размахивать флагами и танцевать лезгинку. Позже полиция оттеснила празднующих на тротуары.
Комментарии4
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novichok_ 07 октября 2018 | 14:38
Вот что нужно нашим людям для счастья...
huyt 07 октября 2018 | 14:41
novichok_: Победа Хабиба гораздо важнее дагестанских нищенских зарплат и пенсий. Смотрю,духовные скрепы и там присутствуют.
melnikov_ivan_85 07 октября 2018 | 14:53
huyt: Духовные скрепы присутствуют на Кавказе в первую очередь, а уже затем и в остальной России.
yulya_cikina_19 07 октября 2018 | 14:39
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