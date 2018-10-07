В Махачкале празднуют победу Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором

Бой состоялся минувшей ночью. Россиянин одержал победу над ирландцем в четвертом раунде, применив удушающий прием.

После боя Нурмагомедов устроил потасовку, которая переросла в массовую драку. Теперь россиянина могут оштрафовать или даже лишить титула чемпиона. Нурмагомедов извинился за драку. Он сказал, что не мог стерпеть оскорблений, связанных с его религией и семьей.

Поклонники бойца в его родном Дагестане сразу после окончания боя стали выходить на улицы, заполнять проезжую часть, размахивать флагами и танцевать лезгинку. Позже полиция оттеснила празднующих на тротуары.