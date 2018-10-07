У бывшего главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта конфисковали квартиру в Трамп-тауэр
У бывшего главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта конфисковали квартиру в Трамп-тауэр. Его также лишили трех объектов недвижимости и денег на трех банковских счетах, сообщает Фокс Ньюс со ссылкой на материалы суда. У Манафорта еще остается недвижимость во Флориде и Вирджинии, где живут члены его семьи. Конфискация проводится в рамках сделки со следствием.
Манафорта обвинили в уклонении от уплаты налогов и лоббировании интересов украинского правительства. Он признал себя виновным по нескольким пунктам и уступил властям США права собственности на имущество стоимостью больше 20 миллионов долларов.
Комментарии6
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huyt 07 октября 2018 | 14:38
Вот бы и у наших жуликов также бы конфисковали. В том числе 5-этажные квартиры.
kamen_12 07 октября 2018 | 14:42
huyt: Куда там нашим, у Монафорта небоскребную квартиру умыкныли
glotov 07 октября 2018 | 14:50
huyt: Ваши жулики ничем не отличаются от наших.
kamen_12 07 октября 2018 | 14:38
Мюллер наверно трудится по хозрасчету.
yulya_cikina_19 07 октября 2018 | 14:39
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nalix 07 октября 2018 | 14:54
Снимаю шляпу перед Мюллером.