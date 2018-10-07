У бывшего главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта конфисковали квартиру в Трамп-тауэр. Его также лишили трех объектов недвижимости и денег на трех банковских счетах, сообщает Фокс Ньюс со ссылкой на материалы суда. У Манафорта еще остается недвижимость во Флориде и Вирджинии, где живут члены его семьи. Конфискация проводится в рамках сделки со следствием.

Манафорта обвинили в уклонении от уплаты налогов и лоббировании интересов украинского правительства. Он признал себя виновным по нескольким пунктам и уступил властям США права собственности на имущество стоимостью больше 20 миллионов долларов.