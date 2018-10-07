В Петербурге у Соловецкого камня проходит акция памяти Анны Политковской
Обозревателя «Новой газеты» убили 12 лет назад в ее доме в центре Москвы. У Соловецкого камня установлена фотография журналистки. Люди несут цветы. На площадке проходит одиночный пикет. Его участница держит плакат с надписью «Киллеру пока не предъявлено обвинение, но мы знаем, кто он».
Акция проходит под наблюдением полиции, — сообщает сайт «МБХ Медиа».
Комментарии1
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yulya_cikina_19 07 октября 2018 | 14:39
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