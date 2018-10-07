В Челябинске активисты символически выбросили себя в помойку, выступая против мусорного коллапса
Акция прошла под девизом «Ты есть то, что тебя окружает». В ней участвовали три человека, сообщает «Новая газета». активисты пояснили, что таким образом хотели показать, что устали от мусора и простимулировать решение мусорной проблемы. По их словам, в городе остаются порядка трехсот контейнерных площадок, с которых не вывозят мусор.
Мусорный коллапс продолжается в Челябинске с середины сентября. Он связан с закрытием городской свалки и отказом многих операторов возить отходы на альтернативный полигон за 50 километров от города.
Комментарии4
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nina51 07 октября 2018 | 14:39
Пример для Эха и Дождя
huyt 07 октября 2018 | 14:45
nina51: Молодцы челябинцы, удалось же рядом с вашим загаженным городом хоть мусорную свалку закрыть. Теперь надо заставить подрядчиков по вывозу мусора работать.
glotov 07 октября 2018 | 14:48
nina51: Все бы отбросы себя в самом деле в помойку выбросили. Так нет же, они строят из себя борцов за чистоту!
yulya_cikina_19 07 октября 2018 | 14:39
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