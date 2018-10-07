В Челябинске активисты символически выбросили себя в помойку, выступая против мусорного коллапса

Акция прошла под девизом «Ты есть то, что тебя окружает». В ней участвовали три человека, сообщает «Новая газета». активисты пояснили, что таким образом хотели показать, что устали от мусора и простимулировать решение мусорной проблемы. По их словам, в городе остаются порядка трехсот контейнерных площадок, с которых не вывозят мусор.

Мусорный коллапс продолжается в Челябинске с середины сентября. Он связан с закрытием городской свалки и отказом многих операторов возить отходы на альтернативный полигон за 50 километров от города.