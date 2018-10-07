Заключенные в исправительной колонии в Омской области вывесили баннер «Спасите!»

Об этом сообщает сайт Медиазона. По его данным, территорию вокруг колонии оцепили сегодня утром. Дороги перекрыты. Все машины и общественный транспорт пускают в объезд. Рядом с колонией собрались взволнованные родственники заключенных. Как рассказал «Эху» правозащитник Лев Пономарёв, от некоторых из них поступает информация о начале стрельбы.

В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что произошла массовая драка. В ней учавстовали несколько десятков человек. Пострадали меньше десяти. Всем получившим травмы оказали медицинскую помощь. Обстановка стабилизировалась, — утверждает ФСИН. Там также уверяют, что ввод спецподразделений на территорию не потребовался.

По версии Федеральной службы исполнения наказаний, группа заключенных в колонии № 6 решила добиться послабления режима и попыталась привлечь на свою сторону других осужденных.