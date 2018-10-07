Заключенные в исправительной колонии в Омской области вывесили баннер «Спасите!»
Об этом сообщает сайт Медиазона. По его данным, территорию вокруг колонии оцепили сегодня утром. Дороги перекрыты. Все машины и общественный транспорт пускают в объезд. Рядом с колонией собрались взволнованные родственники заключенных. Как рассказал «Эху» правозащитник Лев Пономарёв, от некоторых из них поступает информация о начале стрельбы.
В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что произошла массовая драка. В ней учавстовали несколько десятков человек. Пострадали меньше десяти. Всем получившим травмы оказали медицинскую помощь. Обстановка стабилизировалась, — утверждает ФСИН. Там также уверяют, что ввод спецподразделений на территорию не потребовался.
По версии Федеральной службы исполнения наказаний, группа заключенных в колонии № 6 решила добиться послабления режима и попыталась привлечь на свою сторону других осужденных.
Комментарии4
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ukretotakoividskota 07 октября 2018 | 14:49
может закон нарушать не надо. урок обижают, прямо все сейчас расплачутся.
ft18 07 октября 2018 | 14:50
Вся страна сегодня - единый лагерь зэка.
rico777 07 октября 2018 | 14:50
Эхо опять перепутало!
На баннере было не спасиТЕ, а спасиБО!