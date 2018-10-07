Сенат США проголосовал за назначение в Верховный суд Бретта Кавано, обвиняемого в сексуальных домогательствах. За это решение проголосовали 50 сенаторов, против – 48. Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что считает кандидатуру Кавано достойной.

Назначение Кавано сопровождается массовыми протестами, в ходе которых, по последним данным, задержали более 160-ти человек.