Сенат США проголосовал за назначение в Верховный суд Бретта Кавано, обвиняемого в сексуальных домогательствах
Сенат США проголосовал за назначение в Верховный суд Бретта Кавано, обвиняемого в сексуальных домогательствах. За это решение проголосовали 50 сенаторов, против – 48. Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что считает кандидатуру Кавано достойной.
Назначение Кавано сопровождается массовыми протестами, в ходе которых, по последним данным, задержали более 160-ти человек.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_cikina_19 07 октября 2018 | 14:08
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
jjuddgge_ddrredd 07 октября 2018 | 14:20
А где блог нашей замечательной Кариночки Орловой? Тревожно как-то это её молчание.
Как бы после вчерашного гнуснейшего в события в Сенате не был бы передоз у нашего Великого Эксперта по Америке и Трампу, у Кариночки нашей Орловой((
kamen_12 07 октября 2018 | 14:13
Судья- педофил, в самый раз для США.
hz6691 07 октября 2018 | 14:18
kamen_12: И Вас трахнул?
mr_samgin 07 октября 2018 | 14:15
Как теперь жить? Бедная Карина Орлова. Только бы не ушла в запой. :(
jblack2 07 октября 2018 | 14:27
Теперь все кто против демократов в Штатах будут необоснованно обвинять в сексуальных домогательствах - технология отработана!..